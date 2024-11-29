Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı: Her konuda anlaşmıştık

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe ile anlaştığını açıkladı.

Mehmet Demirkol'a açıklamalarda bulunan Avcı, "Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra İsmail Kartal gelmeden önce Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelmiştik." ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLAMADIK"

Mehmet Demirkol'un 'Seni Fenerbahçe teknik direktörü olduğun için kutladığımı hatırlıyorum' sözlerine yanıt veren Avcı, "Bir sunum yaptım ama ne yazık ki sosyal medyada benim asla söylemediğim ve kaydı olmayan şeyler gündem oldu. Sonrasında Fenerbahçe işi bozuldu. Fenerbahçe teknik direktörü olamadık yani." dedi.

"DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞTÜK"

Geçtiğimiz sezon bu teklife hazırlıklı olduğunu söyleyen Avcı, "Fenerbahçe'den bir teklif bekliyordum ce o yüzden hazırlıklıydım. Önceki senelerde de görüşmüştük ama geçtiğimiz sezon yaptığım sunumdan sonra anlaşma aşamasına gelmiştik. Sonra iş bozuldu." sözlerini sarf etti.