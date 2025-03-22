Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe sözleri

HT Spor ekranlarında konuk olan eski Trabzonspor ve Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalar yaptı. İşte Avcı'nın açıklamaları

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜM"

Avcı "Bence daha lig bitmedi. Fenerbahçe'nin şansı var. Fenerbahçe ve A Milli Takım konuları kapandı. Keşkelerim hiç yok. O görüşmeler ve yaşadığımız deneyimler, bize sonrasında çok önemli tecrübeler kazandırıyor."

"BEŞİKTAŞ'IN RUHU VE DUYGUSU BAŞKA"

“Beşiktaş, Türkiye'nin en eski büyük kulübü. Ben Beşiktaş'a oyuncuyu değil oyunu değiştirmeye gittim. Beşiktaş'ın alışık olduğu oyundan devam edip yavaş yavaş değiştirseydim sürecim daha uzun olabilirdi. Bu bir özeleştiri. Allah bana Beşiktaş'ta olumluyu da olumsuzu da gösterdi. Güzel bir duyguydu. Çünkü Beşiktaş'a gittiğin zaman kendini başka türlü hissedersin. Beşiktaş'ın ruhu ve duygusu başka."

"FATİH TEKKE'Yİ ARADIM O DA BENİM ARAMIŞTI"

"Trabzonspor oyun organizasyonu Fatih Tekke ile artacaktır. Çok saydı duyduğum bir futbolcuydu, harikaydı. Trabzonspor teknik direktörlüğü görevindeyken, kendisi İstanbulspor'u çalıştırıyordu. Teknik adam olarak saha ile ilgilenen bir yapısı var. Hoca geldiğinde aradım, Şenol Hoca'yı aramıştım. Fatih Tekke'yi de aradım. Onun da bana çok saygısı var. Şampiyonluk sonrası ertesi gün Fatih Tekke aradı, 'Ben de olmak isterdim. Bizi çok mutlu ettiniz, çok teşekkür ederim' demişti. Şimdi bir mesaj verdi. Yana oynama, geri oynama... Dikine oynamak için topu yüzdürmek gerek. Topa sahip olmadan büyük takımlar oyun oynayamaz"

"MOURINHO VE OKAN BURUK"

"Jose Mourinho, bütün kupalarını savunma güvenliğini elinde tutarak kazandı. Okan Buruk ise riskli oyunla kazanıyor. İkisine de herkesin saygı göstermesi gerekiyor."