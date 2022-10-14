Abdullah Avcı: Beşiktaş dosyasını açıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco maçının ardından düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'la ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Avcı, şunları söyledi:

"Bütün arzum, isteğim Trabzonspor'un Avrupa'da devam etmesi. Bu gruptan çıkmak öncelikli hedeflerimden bir tanesi. Yarış kafa kafaya. 9 puanla Ferencvaros, o da bize gelecek. O dosya kapalı, Beşiktaş dosyasını açacağım. Ligin iyi takımlarından birisi, fizik kalitesi yüksek. İlk defa oynamıyoruz, son iki sene kazanarak geldik, umarım yine kazanarak geliriz. Bir final maçı oynamıyoruz. 10. hafta müsabakası oynayacağız. Fair play'e uygun, güzel bir müsabaka olur inşallah."