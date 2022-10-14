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Abdullah Avcı: Beşiktaş dosyasını açıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 06:50
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Abdullah Avcı'dan flaş Beşiktaş sözleri

Abdullah Avcı: Beşiktaş dosyasını açıyorum
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco maçının ardından düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'la ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Avcı, şunları söyledi:

"Bütün arzum, isteğim Trabzonspor'un Avrupa'da devam etmesi. Bu gruptan çıkmak öncelikli hedeflerimden bir tanesi. Yarış kafa kafaya. 9 puanla Ferencvaros, o da bize gelecek. O dosya kapalı, Beşiktaş dosyasını açacağım. Ligin iyi takımlarından birisi, fizik kalitesi yüksek. İlk defa oynamıyoruz, son iki sene kazanarak geldik, umarım yine kazanarak geliriz. Bir final maçı oynamıyoruz. 10. hafta müsabakası oynayacağız. Fair play'e uygun, güzel bir müsabaka olur inşallah."

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Batandaş
14.10.2022 07:47
Sana 17 trilyon ödeyen Beşiktaş yönetimine yazıklar olsun. Sana da o para haram olsun.  
 
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