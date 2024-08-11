Abdullah Avcı’dan istifa açıklaması

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Abdullah Avcı’dan istifa açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarın istifa tezahüratları ile ilgili konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

YETERİNCE KOŞU YAPAMADIK

Savic’in sakatlığına değinen Avcı, “Adalesinde çekme oldu, sakatlık yaşadı. Oyun istediğimiz gibi sakin ve sabırlıydı, ilk 35 dakika doğru oynadık. Ancak merkezden gelip sonuçlandıramadığımız pozisyonlar vardı. 35. dakikadan sonra bireysel hatalar yaptık ve rakibi oyuna soktuk. Uğurcan önemli kurtarışlar yaptı. İkinci yarıda oyunu domine etmemiz gerekirken, gelgitli bir oyun sergiledik. Final paslarında başarısız olduk ve ceza sahası içinde yeterince koşu yapamadık. Kazanmak istiyorduk ama başaramadık,” dedi.

KAFAMIZI KALDIRMALIYIZ

Eksiklere rağmen mücadeleye devam edeceklerini belirten Avcı, “Parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Çalışmaya ve daha iyi olmaya devam edeceğiz. Alışık olmadığımız bir oyun sergiledik. Kazanmak istiyorduk, üzgünüz. Kafamızı kaldırıp perşembe gününe odaklanmamız lazım,” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİYE SAYGIM BÜYÜK

İstifa tezahüratlarına da yanıt veren Avcı, “Elbette eleştiriler olacaktır ve bunlara saygım büyük. Bu eleştirileri faydalı bir şekilde kullanacağım. Ancak dilimizi ve üslubumuzu bilmek önemli, sonuçta bu bir oyun. Taraftarımıza büyük saygımız var ve takım oturunca gerçek Trabzonspor’u görecekler,” şeklinde konuştu.

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