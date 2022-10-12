﻿Abdullah Avcı taraftarlara seslendi: Sokakta yürüyemiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Trabzon'da oynayacakları Monaco maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Avcı, şunları söyledi:

"Monaco'yla orada bir maç oynadık. Beklemediğimiz senaryolarla karşılaştık. Oyunun 85 dakikalık bölümünü bir kişi eksik oynamak bizi zihinsel ve fiziksel olarak yordu.

O maçı anlatmıştım. Yarın oyun 11'e 11 başlayacak. Formasyonlarını 4-4-2'ye çevirdiler. Diğer formasyona da hazırlandık. Yarın grubun iki tane 6, iki tane 3 puanı olan takımının maçı var. Herkes çıkabilir, dışında da kalabilir.

İçeride oynayacağız, özellikle taraftarımızın vereceği destekle beraber rakibi baskı altına almalıyız. Yarın umarım yaptığımız planları sahada gerçekleştirebiliriz. Bizim için yarın grubun önemli maçlarından birini kazanarak avantaj sağlamayı istiyoruz.

Özellikle 3 maç oynadık Avrupa Ligi'nde, kırmızı kartlar oldu. 2'si rakibe, 1'i bize oldu. Burada daha dikkatli olmak lazım. Rakibimizin çıkışı devam ediyor. Bu liglerin standart ve kaliteli bir takımı. Geçen sezon birçok başarıyı taraftarımızla birlikte gerçekleştirdik. Yarın da onların pozitif destekleriyle rakibi baskı altına alıp, maçı kazanmak ve avantaj sağlamak istiyoruz. Sürpriz bir kadro olmayacak, bazı mevkilerde çok rotasyon yapamıyorum zaten. Oyuncuların ölçümleri var, ondan sonra ne olacağına bakacağız. Büyük bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Maxi'nin cezası var. Fransız takımı ile oynayacağımız için Umut'a bıraktık maçı. Onunla başlayacağız.

Futbolda bazı olağan şeyleri, olağanüstü yapmaya çalışıyoruz. Duran topları bile istediğimiz şekilde basit kullanamadık. Geçen seneden bu yana büyük bir kadro değişimi yaşadık. Milli takım oyuncularımız var, defans hattının bir standardı var. Oyunda bazı aksaklıklar var, bu aksaklıkları çözmeye çalışacağız. Monaco maçı hem özgüven olarak hem de oyunu oturtmamız için önemli bir test. Futbol takımlarında alacağın sonuçlar, bu durumu daha yukarı çeker. Bunun için kulüpte oyuncularla birebir görüşmeler yapıyoruz. Eksik neler yapıyoruz, daha iyi hale nasıl getiririz bakıyoruz. Bence olumlu gidiyoruz.

Şu anda Beşiktaş maçını düşünmüyoruz. Önceliğimiz yarın oynayacağımız maç. Beşiktaş ile oynayacağımız maç bir final maçı değil, sadece bir lig maçı. Beşiktaş maçının 'B' sini bile telaffuz etmedik. Monaco maçına odaklanmış durumdayız.

Kasımpaşa maçından sonra da söyledim, taraftarımız çıtayı çok başka bir yere koydular. Bize geçen sezon çok büyük bir destek oldular, dünyada konuşuldular. Eleştiri yapabilirler, ben de yapıyorum ama taraftarımız rakibimize baskı yapacak, bize destek olacaklar. Taraftarımıza bir sitem değil, rica için Kasımpaşa maçından sonra konuştum. Diğer kulüpler gibi davranmanın hiç anlamı yok. Ben sokakta yürüyemiyorum desteklerinden dolayı.