Abdullah Avcı’dan Trabzonspor paylaşımı: Ayrılığı sonrası ilk kez yaptı

Trabzonspor’da şampiyonluk yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı. 2021-2022 sezonunda bordo mavililerde şampiyonluk yaşayan Avcı, eski bir geleneği unutmadı.

Tecrübeli teknik adam, kulübün efsane teknik direktörleri Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı’nın izinden giderek yeniden popüler hale getirdiği kasket akımını yaşatmaya devam ediyor.

Avcı, 2 Mart Dünya Kasketliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şampiyonluk sezonundan kasketiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak kutlama mesajı yayımladı.

Geçen yıl Trabzonspor’dan ayrılan Abdullah Avcı zaman zaman yaptığı açıklamalarda bordo mavililerde yaşadıklarını anlatmıştı. Avcı’nın yaptığı paylaşım Trabzonsporlu taraftarlar tarafından takdirle karşılandı.