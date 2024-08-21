Abdullah Avcı'dan transfer itirafı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi’nde St. Gallen ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, transfer çalışmalarına dair net bilgiler verdi.

Abdullah Avcı, transfer süreciyle ilgili olarak, “İki transfer daha yaparsak devre arasına kadar başka bir planımız olmayacak. Trabzonspor, İstanbul’un ekonomisiyle değil, karakteriyle yarışacak. Bu iki transferi kısa süre içinde gerçekleştireceğiz, buna inanıyorum. İyi bir takım kurduk, zaman bunu gösterecek,” dedi.

Yeni transfer Batagov hakkında da konuşan Avcı, “Batagov, potansiyelli bir oyuncu. Şu an adaptasyon sürecinde. Yarın bizimle olacak ama milli aradan sonra daha çok takımın içinde olmasını bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

St. Gallen maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Avcı, “Avrupa’da bütün takımların saha organizasyonları var. 4-4-2, 4-1-3-2 formasyonlarını kullanıyorlar. Şiddetli baskılar yapıyorlar ama bu baskılarda zayıf olduklarını gördük. Duran toplar bizim için önemli çözüm noktalarından biri,” dedi.

Geçen hafta oynanan Rapid Wien maçına da değinen Avcı, “Geçen haftaki Rapid Wien maçımız, antrenörlük yaşamımdaki en olumsuz maçtı. Oyuncularımızla yüzleşerek toplantı yaptık. Tony’nin sakatlığı var, 2 cezalımız var. Rakibe göre oyuncu değişikliklerimiz olacak,” şeklinde konuştu.

Gruptan çıkma hedefiyle ilgili olarak ise Avcı, “Trabzonspor’un gruptan çıkması gerekiyor ama bunu iki maçımızı oynadıktan sonra konuşmak daha doğru olur,” değerlendirmesinde bulundu.