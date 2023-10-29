Abdullah Avcı’nın soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük maçı öncesi takımla yaptığı son toplantıda "Birlikte oynamak, birbirimiz için oynamak zorundayız" diye konuştu.

Abdullah Avcı’nın soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı

Fanatik’in haberine göre Trabzonspor'un teknik patronu, "Trabzonspor'a bir kazanıp, bir kaybetmek yakışmıyor. Kaliteli ve kapasitesi yüksek oyuncularsınız. Yeter ki sahada yüksek enerji verelim. Herkesin birbirine yardımcı olduğu, daha iyisi için ittiği bir takım görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
İŞTE AVCININ PLANI
Bu sezon dış sahadaki 4 maçının 3'ünü kaybeden Trabzonspor, geçtiğimiz sezon da Abdullah Avcı yönetiminde çok kötü bir performans göstermişti. Tecrübeli hoca, ikinci döneminin ilk dış saha mücadelesinde olumsuz seriyi noktalamak istiyor.
RÖVANŞ GİBİ GÖRÜYOR
Bordo-Mavililer, Karagümrük'ün ardından önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye Kadıköy'de konuk olacak. Karadeniz temsilcisi, geçen sezon deplasmanda Karagümrük'e 4-1 yenilmişti. Bu karşılaşma aynı zamanda rövanş anlamı taşıyor.

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