Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Deneyimli çalıştırıcı, bundan sonra ekranlarda futbol yorumculuğu yapacak.

Bir dönem yayıncı kuruluşta da benzer bir konsepte çalışan 62 yaşındaki deneyimli teknik adam, TRT Spor’da yayınlanacak “Abdullah Avcı ile Analiz” programında her hafta maç analizi yapacak.

Türk futbolunda uzun yıllardır teknik direktörlük yapan Abdullah Avcı, en son Trabzonspor’da görev almış, bordo-mavili ekiple Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.