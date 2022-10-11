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  • Trabzonspor'daki çiğ hamsi ve kötü ahçıyı açıkladı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

Trabzonspor'daki çiğ hamsi ve kötü ahçıyı açıkladı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

1987-1988 sezonu... Geçtiğimiz yıl şampiyonluğu göğüsleyen Trabzonspor'un hemen ardından 2'nci sırada yer alan Fenerbahçe bahsettiğimiz 1987-1988 sezonunu 8'nci bitiriyor...

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:00
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Abdullah Avcı'ya flaş gönderme. Nöbetçi Futbol yazarı Tansu Sarı Trabzonspor'daki çiğ hamsi ve kötü ahçıyı açıkladı

Trabzonspor'daki çiğ hamsi ve kötü ahçıyı açıkladı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı
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Türkiye Kupasını ise Sakaryaspor kazanıyor..

Fenerbahçe'yi sahalarında 2-0 yenerken;

Kadıköy'de 1-1 berabere kalıyorlar

Türkiye Kupası'ndaysa Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 5-1 yenerken

Sakarya'da 2-1 kaybediyorlar ancak turu geçiyorlar..

Dönemin Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya

Türkiye Kupası'nı kazanan Sakaryaspor'un 4 yıldızı

Aykut Kocaman; Oğuz Çetin;

Turhan Sofuoğlu ve Serdar Şenkaya'yı transfer ediyor..

Ertesi sezon Fenerbahçe

103 golle şampiyon oluyor...

Sakaryaspor'dan gelen Aykut Kocaman 29 gol;

Oğuz Çetin 10 gol;

Turhan Sofuoğlu 9 gol

Ve Serdar Şenkaya 1 gol atıyorlar..

Yani 49 gole imza koyuyorlar..

Peki şampiyon Trabzonspor ne yapıyor?

Takımın şampiyonluğundaki mimarları

15 gollü Andreas Cornelius'u;

Ve 13 gollü Anthony Nwakaeme'yi gönderiyor...

Şampiyonluğa rağmen

13 transfer yapıyorlar...

Bu transferlerin 5'i

Geçen sezon maşrapa kazanamamış;

Lig 11'incisi Kasımpaşa'dan...

Santrfor Umut Bozok; eski Kasımpaşalı Mahmoud Trezeguet;

Orta sahada Doğucan Haspolat ve sol bek Eren Elmalı..

Geçtiğimiz yıl devre arasında gelen Yusuf Erdoğan'ı da unutmayalım...

Bu kadar hesapsızca ve anlamsızca transferler yapılıyor;

Bu 5 eski Kasımpaşa'lıdan Mahmoud Trezeguet ve Eren Elmalı;

İlk 11'de başlıyorlar,

Umut Bozok son 30 dakikada forma giyiyor;

Yusuf Erdoğan süre almıyor;

Doğucan Haspolat'ın "tipini" beğenmiyorlar;

Kadroda yer vermiyorlar...

Trabzonspor kadrosuna bakarsak;

Hem Marek Hamsik;

Hem Anastasios Bakasetas;

Hem Yusuf Yazıcı oynuyor

Koskoca şampiyon Trabzonspor ilk yarıda

Pozisyon üretemiyor...

Sadece Kasımpaşa'dan Valentin Eysseric'in uzaktan vuruşunu

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır kurtarıyor..

İkinci yarıdaysa maçın "içine etmesi" kesin olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı;

46'da takımın köprüsü Manolis Siopis'i kenara alıp;

Et mi; tavuk mu; balık mı olduğu bir türlü anlaşılamayan Djaniny Semedo'yu sahaya sürerek

Takımını yeniden çorbaya çeviriyordu...

Hızını alamayan Abdullah Avcı bu kez

60'da bir vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen sahanın en iyisi Marek Hamsik'e kement atıyor;

Oyuncusundan da büyük tepki alıyordu...

Doğruyu bulmamak için elinden geleni yapan Abdullah Avcı;

Yine 60'da Yusuf Yazıcı'nın yerine Umut Bozok'u alarak çift santrfora dönerken;

74'de stoper Marc Bartra'nın yerine bir başka hücumcu Enis Bardhi'yi;

83'de de santrfor Maxi Gomez'i çıkarıp Abdüş'ü sahaya sürüyor

Ve yeniden tek forvete dönüyordu...

Aslında Abdullah Avcı'nın Amerika'yı yeniden keşfetmesine gerek yoktu...

Tek yapması gereken orta saha kurgusunda

Sağ tarafta Mahmoud Trezeguet;

Sol tarafta da Enis Bardhi'yi kullanmaktı..

Ancak oyunun başında da; devamında da

Aynı tip oyuncularla oynamaya devam etti..

Ben olsam Monaco maçında oynamayacak olan Maxi Gomez'in yerine

Umut Bozok'la başlar; oyuncuyu görürdüm..

Oyunun gidişatına göre Anastasios Bakasetas'la Yusuf Yazıcı'yı

Değişmeli kullanırdım..

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can da

Kazanmak istemedi..

Haris Hajradinovic ve Valentin Eysseric'i kenara alması

Beraberliğe yattığını açıkça ortaya koydu..

Trabzonspor'u sembolü HAMSİ ile değerlendirirsek

Aslında oldukça lezzetli olan bu hamsi

Aşçısı yüzünden iyi pişmeyip çiğ kalıyor

Ve damakta kötü bir tat bırakıyor...

Gerek Başkan Ahmet Ağaoğlu;

Gerekse de "Aşçı" Abdullah Avcı

Yakında iflas bayrağını çekerler gibi duruyor...

Yanlış transferler; yanlış tercihler

10 puan kaybedilmesine sebep oldu..

Bakalım Monaco ve Beşiktaş maçlarında neler yaşanacak?

Bu zor süreçte Trabzonspor'a başarılar diliyorum...

(Tansu Sarı)

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Ss
11.10.2022 10:03
Yahu siz abdullah avcıyı ne sanıyorunuz malum mahallenin şişirmesi geçen sene trabzon nasıl şampiyon oldu biliyoruz gördük iddaa ediyorum bu sene ilk beşe giremez  
 
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