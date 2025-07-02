Abdullah Avcı'ya öyle bir yerden teklif geldi ki!

Ünlü teknik direktör Abdullah Avcı, İran ekiplerinin gözdesi durumunda. Süper Lig ve Avrupa'dan birçok talibi olan ancak bir süredir teklifleri kabul etmeyen ünlü teknik adam Abdullah Avcı'ya teklifler gelmeye devam ediyor.

İSMAİL KARTAL'DAN ÖNCE ONUNLA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İlk olarak Abdullah Avcı'yla görüşen ancak anlaşamayan Persepolis geçtiğimiz yıl Türk teknik adam İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştı. Bugünlerde Kartal ile yollarını ayırma planı olan İran ekibi Persepolis'in yeniden Abdullah Avcı'ya teklif yaptığı ve görüşme yapmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi.Bir önceki dönemde görüştüğünde de Persepolis'in Avcı'yı tesisleri görüp, gezmesi için İran'a ısrarla davet etmişti.

İRAN'DAN BİR TALİP DAHA

Öte yandan Persepolis'in yanı sıra diğer bir güçlü İran ekibi Esteghlal FC de tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı'yla çalışmak istiyor.

İran Ligi'nin en çok şampiyonluk yaşayan 2 takımı Persepolis (16) ve Esteghlal FC (9) gelecek sezon şampiyonluk hedefi için Avcı'yı ısrarla istediği öğrenildi.