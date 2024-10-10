Abdullah Avcı’ya sürpriz talip çıktı. İstanbul’da görüşecekler

Düzenleme: Kaynak: En Son Haber
Abdullah Avcı’ya sürpriz talip çıktı. İstanbul’da görüşecekler

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Abdullah Avcı'ya sürpriz talip çıktı. Netfçi Bakü yöneticilerinin Avcı ile görüşmek için İstanbul'a geldikleri öğrenildi.

Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran Abdullah Avcı’nın yeni adresi belli oluyor. Tecrübeli teknik adamın yeni durağının Azerbaycan olması bekleniyor.

ESH Spor’dan Hazar Palavar’ın haberine göre, Azerbaycan ekiplerinden Neftçi Bakü, Abdullah Avcı ile İlgileniyor. Kulüp yönetimi, Avcı ile görüşmek için İstanbul’a geldi.

Görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Abdullah Avcı’nın kısa sürede Azerbaycan’a gitmesi bekleniyor.

Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı daha önce Başkaşehir, A Milli Takım ve Beşiktaş’ta çalıştı.

Tecrübeli teknik adamın adı Suudi Arabistan kulüpleriyle de anılıyor.

Son Haberler
Şırnak’ta gösteri ve yürüyüşler 3 gün yasaklandı
Şırnak’ta gösteri ve yürüyüşler 3 gün yasaklandı
Rojin'i arama çalışmalarında, Rojin'e ait olduğu düşünülen bir giysi parçası bulundu
Rojin'i arama çalışmalarında, Rojin'e ait olduğu düşünülen bir giysi parçası bulundu
İşçilerin kaldırdığı en ağır tabut
İşçilerin kaldırdığı en ağır tabut
Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın cezası belli oldu
Polis katilinin cezası belli oldu
Marmara Üniversitesi önünde gözaltına alınan 5 genç serbest bırakıldı
Marmara Üniversitesi önünde gözaltına alınan 5 genç serbest bırakıldı