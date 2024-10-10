Abdullah Avcı’ya sürpriz talip çıktı. İstanbul’da görüşecekler

Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran Abdullah Avcı’nın yeni adresi belli oluyor. Tecrübeli teknik adamın yeni durağının Azerbaycan olması bekleniyor.

ESH Spor’dan Hazar Palavar’ın haberine göre, Azerbaycan ekiplerinden Neftçi Bakü, Abdullah Avcı ile İlgileniyor. Kulüp yönetimi, Avcı ile görüşmek için İstanbul’a geldi.

Görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Abdullah Avcı’nın kısa sürede Azerbaycan’a gitmesi bekleniyor.

Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı daha önce Başkaşehir, A Milli Takım ve Beşiktaş’ta çalıştı.

Tecrübeli teknik adamın adı Suudi Arabistan kulüpleriyle de anılıyor.