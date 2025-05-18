Abdullah Bazencir’i tanır mısınız?

Diyarbakırlı müzisyen, yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncudur Abdullah Bazencir.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde 26 Mart 1969’da 22 çocuklu bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Babası imam nikâhlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl'e gitti.

İlkokul çağına geldiğinde aile Diyarbakır'a göç etti. Eve bakan Mahmut abisi bir iş kazasında öldükten sonra annesi bir kiremit ocağında, Abdullah da çiğ köftecide çalışıp çaycılık yaptı.

1981’de yılında amatör olarak kendi kendine 6 albüm yaptı. Bu kayıtları Plakçılar Çarşısına götürmesi için İstanbul-Diyarbakır arası otobüs şoförlüğü yapan Hacı Tahir’e verdi. Kayıtları dinleyen Güneş Plak’ın sahibi Mustafa Güneş genç Abdullah’ı İstanbul’a çağırdı.

Abdullah İTÜ’de konservatuar eğitimi alırken bir yandan da müzik çalışmalarına başladı.

Uzan gurubunda STAR TV Ankara Temsilcisi olduğum dönem 6 Mart 1995’te “1. Kral TV Video Müzik Ödülleri Yarışması” düzenledik.

“Arabesk En İyi Erkek” kategorisinde şu adaylarla yarıştı:

Ferdi Tayfur.

Müslüm Gürses.

Orhan Gencebay.

Özcan Deniz.

Abdullah’ı o yarışmadan sonra düzenlenen kokteylde tanıdım.

1998 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde halkın verdiği oylarla üç ayrı dalda ödül aldı Abdullah:

Fantezi Müzik.

Yılın Sanatçısı.

Yılın Şarkısı.

Abdullah Bazencir sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve paylaşımının sonunda adını etiketleyene meydan okudu:

“Adamsanız, bu yazdıklarımı da televizyonlarda ve köşe yazılarınızda yayınlarsınız.”

Biliyorum muhatabı asla yayınlayamaz.

Bu nedenle ben yayınlıyorum mesajı:

“Sanatçılar ‘terörsüz Türkiye istemiyor’ diye bir liste yapmışlar.

Benim adımı da listeye koyup hedef göstermişler…

Ben; ‘Hepimiz kardeşiz’ derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz.

O zaman biz, bu ülkede insanlar ölmesin, analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk.

Ama şunu bilin…

Terörden daha büyük bir sorunu var bu ülkenin.

O da “YOLSUZLUK“

Yolsuzluk, terörden on kat daha tehlikelidir.

İç çatışmaya harcanan paranın üç katı yolsuzluk yapıldı bu ülkede.

Bir çocuğa tecavüz edenle, bu halkın ekmeğini, geleceğini çalan hırsızın farkı yok.

Yolsuzluk yapan siyasetçi veya her kimse, en büyük teröristtir.

Asıl yolsuzluk yapanlar yüzünden 40 yılda ülkenin düştüğü derin yoksulluğu görmelisiniz!

Sokağa çıkın, insanlara dokunun. Milletin anası ağlamış anası.

Bugün…

Emekliler yaşam mücadelesi veriyorlar.

Bir profesörün, hakimin, savcının, doktorun, öğretmenin, askerin, memurun, işçinin aldığı maaş yürek yakıyor.

Ama bir avuç hırsız hâlâ bu ülkenin kaynaklarını göz göre göre çalıyor ve yiyip bitiriyor.

Ben yıllardır bu ülkenin barışı için filmler yaptım, şarkılar söyledim.

Şunu çok iyi bilin ki…

Bu ülkeye barış gelse bile, bu denli büyük yolsuzluk ve adaletsizlik olduğu sürece bu ülke asla iflah olmayacak.

Yolsuzluk terörle eş değerdedir.

Şimdi siz de… Adamsanız,

Bu yazdıklarımı da televizyonlarda ve köşe yazılarınızda yayınlarsınız.”

Kim bu Abdullah Bazencir?

Müzisyen, yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu olarak milyonların sevgilisi;

Mahsun Kırmızıgül…

Tebrikler Mahsun kardeşim tespitin dört dörtlük.

Terör biter, ama bu iktidar değişmeden Türkiye’nin beka sorunu olan;

Yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet ve kayıt dışı ekonomi bitmez, bitirilemez.

Biterse; Recep Tayyip Erdoğan AKP’de görevlendirecek il ve ilçe yöneticileri bulamaz.

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Sizlere bir duyurum var.

İLK KİTABIM çok yakında çıkıyor. Kitabımın adı ne? Haydi tahmin edin!

Konusu; Türk siyasetinde 2016-2025 döneminde yaşananlar. İktidar ve muhalefet neler yaptı neler?

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Mail adresim: orhan@yenicaggazetesi.com.tr