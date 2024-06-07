Abdullah Çatlı’nın adını şehrin meydanına verdi! Abisi belediye başkanını alnından öptü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Abdullah Çatlı’nın adını şehrin meydanına verdi! Abisi belediye başkanını alnından öptü

Nevşehir'deki Borsa Meydanı'nın adı, Belediye Meclisi kararıyla Abdullah Çatlı Meydanı oldu. Çatlı'nın ağabeyi Zeki Çatlı, İYİ Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'yı alnından öptü.

İYİ Partili Nevşehir Belediyesi, kentteki Borsa Kavşağı’na Belediye Meclisi kararıyla Susurluk Kazası'nda hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ismini verdi.

“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Kararı kamuoyu ile paylaşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Bu şehrin meclis üyeleri kendi evlatlarına nasıl sahip çıktığını 28 yıl sonra ortaya koymuştur. Bu şehirde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes seçilmiş belediye başkanına saygı duymayı öğrenecek. Öğrenemeyenlere önce ben sonra da Nevşehirli öğretir” dedi.

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ÇATLI’NIN ABİSİ ALNINDAN ÖPTÜ

Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Kayaşehir Festivali lansman toplantısına katılan Abdullah Çatlı'nın ağabeyi Zeki Çatlı, belediye başkanı Arı’ya teşekkür ederek alnından öptü.

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