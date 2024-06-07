Abdullah Çatlı’nın adını şehrin meydanına verdi! Abisi belediye başkanını alnından öptü

İYİ Partili Nevşehir Belediyesi, kentteki Borsa Kavşağı’na Belediye Meclisi kararıyla Susurluk Kazası'nda hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ismini verdi.

“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Kararı kamuoyu ile paylaşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Bu şehrin meclis üyeleri kendi evlatlarına nasıl sahip çıktığını 28 yıl sonra ortaya koymuştur. Bu şehirde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes seçilmiş belediye başkanına saygı duymayı öğrenecek. Öğrenemeyenlere önce ben sonra da Nevşehirli öğretir” dedi.

ÇATLI’NIN ABİSİ ALNINDAN ÖPTÜ

Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Kayaşehir Festivali lansman toplantısına katılan Abdullah Çatlı'nın ağabeyi Zeki Çatlı, belediye başkanı Arı’ya teşekkür ederek alnından öptü.