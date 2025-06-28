Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor: Başrolde Vedat İnceefe

Susurluk kazasıyla hafızalara kazınan Abdullah Çatlı’nın yaşam öyküsü, sinema diliyle seyirciye aktarılacak. Filmin en dikkat çeken yanı ise, başrolü eski Galatasaray ve milli takım futbolcusu Vedat İnceefe’nin üstlenmesi.

Spor dünyasında başarılarla dolu bir kariyere sahip olan İnceefe, bu kez oyunculuk performansıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Filmin yönetmenliğini, “Kurtlar Vadisi” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi sevilen yapımlara imza atan Onur Tan ve Ömer Faruk Sorak üstleniyor.

SENARYODA ÇATLI AİLESİNDEN DOKUNUŞ

Senaryo, Abdullah Çatlı’nın kızları Doç. Dr. Gökçen Çatlı ve Selcen Çatlı’nın katkılarıyla şekilleniyor. Gökçen Çatlı’nın “Babam Çatlı” kitabından ilham alan senaryo, kişisel ve derin bir anlatım vadediyor.

2026’DA SİNEMALARDA

Safe Medya tarafından hayata geçirilen filmin çekimleri yakında başlayacak. Resmi vizyon tarihi henüz açıklanmasa da filmin 2026’da sinemalarda olması bekleniyor.

FİLM NELER ANLATACAK?

“Çatlı”, sadece bir biyografi olmanın ötesine geçerek 1990’lı yılların Türkiye’sindeki derin devlet, Susurluk kazası, siyasi çalkantılar ve gizli ilişkileri ele alacak. Belgesel gerçekliği ve dramatik anlatımı birleştiren film, izleyiciye çarpıcı bir hikâye sunmayı hedefliyor.