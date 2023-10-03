Abdullah Ercan ve ekibi istifa etti

Karaman Futbol Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Ercan, görevinden istifa etti.

KAYNAK: İHA
Abdullah Ercan ve ekibi istifa etti

Konuya ilişkin kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Ercan ve ekibinin istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kendisine ve ekibine Karaman Futbol Kulübüne verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren Karaman Futbol Kulübü, sezon başında sözleşme imzalayarak takımın başına getirdiği Abdullah Ercan ile çıktığı son 6 maçta sadece 3 puan toplayabildi.

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