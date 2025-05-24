Abdullah Gül ortaya çıktığı ülkeyi öve öve bitiremedi! Herkes bağ evinde sanıyordu...

Bir süredir Ankara’daki konutunda olan Abdullah Gül, gözlerden uzak yaşamıyla dikkat çekiyordu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından Özbekistan ziyaretinden kareleri paylaştı.

ÖZBEKİSTAN'DA ORTAYA ÇIKTI

Abdullah Gül, Özbekistan’da ortaya çıktı. Gül, Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive'yi ilk kez ziyaret ettiğini açıkladı. En son Gül, mayıs ayının başında da 28. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yer almıştı.

ÜLKEYİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Gül paylaşımında Özbekistan'ı öve öve bitiremedi.Gül, şunları söyledi:

"Türk-İslam tarihinin 'Altın Çağı'nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive'yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan'da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim"