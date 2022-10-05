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Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 19 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 11:31
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Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca; "Öğretim Görevlisi" ve "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.” Denildi.

GENEL ŞARTLAR

1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylarda en az "Tezli Yüksek Lisans" derecesine sahip olmak şartı aranır.

3) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

4) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

5) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

6) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden, alan türü değişen lisans programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünden veya mezun olanların, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden)

-Başvuruda İstenilen Belgeler-

1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)

2) Özgeçmiş

3) Nüfus cüzdan fotokopisi

4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi

5) Lisans transkript belgesi fotokopisi

6) ALES Belgesi

7) Yabancı Dil Belgesi

8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için)

9) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan ve/veya ayrılmış olan adaylar için)

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