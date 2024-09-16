Abdullah Kiğılı imzayı atıyor

Aziz Yıldırım yönetiminde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan Abdullah Kiğılı’nın sahibi olduğu Kiğılı markası ile sarı-lacivertliler arasında sponsorluk anlaşmasına varıldı.

Çarşamba günü düzenlenecek olan imza töreni için kulüpten şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, pek çok hikayeyi omuz omuza yazdığımız Kiğılı ile sponsorluk anlaşmamızın imza töreni, 18 Eylül Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.

Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ve Kiğılı CEO’su Sena Suerdem’in katılımlarıyla düzenlenecek imza töreninde, camiamızın kıymetli ismi, Kulübümüzün eski Başkanvekili ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdullah Kiğılı da misafirlerimiz arasında yer alacaktır.

İmza töreni saat 12.00’de basına açık olarak gerçekleştirilecektir.

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