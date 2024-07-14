Abdullah Kiğılı yüz milyonlar kazandıran kararını açıkladı

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı Fenerbahçe’de görev aldığı 2009-2016 dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiğinde Fenerium’un yıllık gelirinin 23-24 milyon civarında olduğunu aktaran Kiğılı kırılan rekorların ardında bayilik sisteminden vazgeçmeleri olduğunu belirtti.

İşte Abdullah Kiğılı’nın açıklamaları:

"BÜYÜK BAŞARI KAYDETTİK"

"Hayatımı verdim Fenerbahçe'ye. Fenerium'larda büyük başarı kaydettik. 2009 senesiydi, hiç unutmuyorum. Sayın Aziz Yıldırım benim yakın dostum, arkadaşım yeni bir yönetim kuruyor. Beni çağırdı, dedi ki 'Biz hiç anlamıyoruz bu Fenerium'ları kurduk. Sıkıntılı bir dönem. Bu işten anlayan kimse de yok. Sen de bu işin içinde en iyi bilenlerden birisin. Gel dedi bu işin başına geç. Bu işi idare et.' Ben ona 'Bir tane şartım var. İşime karışmayacaksın' dedim. 'Niye karışayım, al götür' dedi. Peki dedik. 2009'da soyunduk”

"BAYİLİK SİSTEMİNİ KALDIRDIM"

Feneriumların cirosu 23-24 milyon civarındaydı ve hep etrafa bayilik dağıtılmış. Fenerbahçe'ye yakın olan futbolcular, çeşit çeşit bayilik, Fenerium mağazaları açılmış. 2009'da işin başına geldim oturdum bayilik sistemini kaldırdım. Kendi mağazalarımızı, Fenerium mağazalarını açmaya başladım. 65 tane mağaza da geldi. 100 milyon ciroya geldim. Rekor cirolar. Fenerium'ların içinde, her çeşit içine spor kıyafetlerini koyduk, pantolonu koyduk, ceketini koyduk, gömleğini koyduk. Yeni doğan bebek için doğar doğmaz giyeceği eşyasını koyduk. Aşağı yukarı 2016'da 7 yıl boyunca rekor elde ettik. Sistemi oturttuk. Daha sonra ben de kendi işime baktım ki buraya kendi işim gerilemeye başladı. Aziz Yıldırım'dan müsaade istedim. Döndüm işime. Ondan sonra hızla gece-gündüz bu tarafta çalışmaya başladık ve bir yenilik getirdik. Trabzonspor'a yardım ettim. Beşiktaş'a yardımcı oldum bu işlerin olması için. Fener, yani Fenerbahçe değil ilklerin kulübü, mağazacılığı da Türkiye'ye getirip öğreten odur."