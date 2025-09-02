Abdullah Kiğılı'dan Aziz Yıldırım'a salvolar! Yıllarca en yakınındaki isim olmuştu...

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kiğılı, sarı-lacivertlilerde yapılacak olan seçimde desteklediği adayı da açıklarken yakın dostu olarak bilinen Aziz Yıldırım ile görüşmediğini de söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı, başkanlık döneminde beraber çalıştığı Aziz Yıldırım ile görüşmediklerini açıkladı. Kiğılı, Fenerbahçe'de yapılacak seçimde de Ali Koç'u desteklediğini söyledi.

"AZİZ YILDIRIM KAYBETTİ"

Abdullah Kiğılı, Patronlar Dünyası dergisine yaptığı açıklamada "Fenerbahçe aşığıyım. Ali Koç ile aynı yönetimde dört yıl çalıştık. Geçen yıl eski yönetim kurulu üyelerini iftara çağırdı. Ben de davet aldım ve gittim. Fikirlerimi sordu, söyledim. Daha samimi olmaya başladık. Bu kez sayın Aziz Yıldırım ile maalesef sıkıntı başladı. Samimi olmamız onu tedirgin etti. Benimle konuşmuyor artık. Allah yolunu açık etsin. Kaybeden ben değilim o. Kaç kişinin yanında Abdullah Kiğılı var?" dedi.

Ayrıca Abdullah Kiğılı "Sayın Aziz Yıldırım 20 yıl kimseye nasip olmayan başkanlık yapmış. Bırak artık niye seçime giriyorsun? Sen zaten başkanlar üstüsün, herkes kapısını çalıp fikrini sormalı." ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ'U DESTEKLİYORUM"

Öte yandan Abdullah Kiğılı "Başkan Ali Koç ile samimi bir ilişkimiz var. Onu destekliyorum. İnşallah bu sene şampiyon oluruz." açıklamasını yaptı.

