Abdullah Öcalan'a "vatan haini" deyince sorusu yanıtsız kaldı! Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce şoka uğradı...

Ünlü yazar Saygı Öztürk, Adana İYİ Parti milletvekili Ayyüce Türkeş’in TBMM’de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde, Cumhuriyet karşıtı faaliyetleriyle bilinen vatan haini İskilipli Atıf adına bir anı odası oluşturmasına ilişkin soru önergesi verdiğini köşesinde taşıdı. Türkeş’in soru önergesi ise Öcalan ve Fethullah Gülen’e ‘vatan haini’ dediği için işleme alınmadı. "Sorulamayacak konular" denilerek geri çevrildi.

“AZİZ HATIRASINA YAPILAN EN BÜYÜK SAYGISIZLIKTIR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün Alparslan Türkeş’in mezarında teröristbaşı Öcalan için ‘kurucu önder’ cümlesini yeniden kurmuştu. Türkeş’in kızı Adana İYİ Parti milletvekili Ayyüce Türkeş ise bu duruma karşın “Mübarek bayram günü Babamın huzurunda O’nun aziz hatırasına yapılan en büyük saygısızlıktır. Yaşarken bunu yüzüne söyleyebilir miydiniz??!!!” demişti.

VATAN HAİNİNİN İSMİNİN ANI ODASINDA YAŞANMASINA 4 SORU?

Ünlü yazar Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında İYİ Parti milletvekili Ayyüce Türkeş’in TBMM’de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde, Cumhuriyet karşıtı faaliyetleriyle bilinen vatan haini İskilipli Atıf adına bir anı odası oluşturmasına ilişkin soru önergesi verdiğini aktardı.

“Bir devlet üniversitesinde, İskilipli Atıf adına anı odası açılması, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine yönelik sistematik ve bilinçli bir ihmalin tezahürüdür” diyen Türkeş’in şu soruları Meclis’e sundu.

1- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde İskilipli Atıf adına bir anı odası açılması kim / kimler tarafından alınmıştır?

2. Bu kararın alınmasında ve bahse konu odanın açılmasında, üniversite yönetiminin yetki ve sorumlulukları hangi yasal düzenlemelere dayanmaktadır?

3. Bu kararın iptali ve anı odasının kapatılmasına yönelik bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa gerekçesi nedir?

4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birlik ve bütünlüğüne kastetmiş Abdullah Öcalan, Fethullah Gülen gibi vatan hainlerinin isimlerinin de ilerleyen günlerde gençlerimizi emânet ettiğimiz eğitim kurumlarında bir odaya, salona veya dersliğe verilmemesi adına aldığınız bir önlem var mıdır?

DÖRDÜNCÜ SORU: SORULAMAYACAK KONU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş soru önergesini Ayyüce Türkeş’e iade etti. TBMM İçtüzüğünün “Sorulamayacak konular’’ başlıklı 97’nci maddesi kapsamında yer alan yazılı soru önergelerinde sadece belli bir konu hakkında istişari amaçla sorulan soruların Başkanlıkça kabul edilemeyeceği hükmedildi. Bu çerçevede ilgide kayıtlı önergeniz incelenmiş ve önergenizin 4 numarasında yer alan “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birlik ve bütünlüğüne kastetmiş Abdullah Öcalan, Fethullah Gülen gibi vatan hainlerinin isimlerinin de ilerleyen günlerde gençlerimizi emânet ettiğimiz eğitim kurumlarında bir odaya, salona veya dersliğe verilmemesi adına aldığınız bir önlem var mıdır?” sorusunun içtüzük hükümlerine aykırılık taşıdığı belirtildi. Dolayısıyla önergeniz, söz konusu soru çıkarıldığı veya yukarıda belirtilen İçtüzük hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlendiği takdirde işleme alınabilecektir” şeklinde belirtildi.

“ÖCALAN VE GÜLEN’İN ADI BİR YERLERE VERİLİRSE ŞAŞIRMAMAK GEREKİR”

Saygı Öztürk, yapılanları değerlendirirken, “Ayyüce Türkeş, önergesi Öcalan ve Fethullah Gülen’e “vatan haini” dediği için TBMM Başkanından döndü. İskilipli Atıf Hoca için üniversitede anı odası yapılırken, buna sessiz kalınırken, yakın bir gelecekte Abdullah Öcalan ve Fethullah Gülen’in adı bir yerlere verilirse buna da şaşırmamak gerekir” şeklinde tepki gösterdi.

İSKİLİPLİ ATIF

İskilipli Atıf, Millî Mücadele yıllarında Türk milletinin istiklal mücadelesine karşı çıkmış, emperyalist işgalcilerin işbirlikçileriyle aynı safta yer almış bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu’nun bağımsızlığı için mücadele eden kahramanların aksine düşmanların ve mandacıların yanında saf tuttuğu da biliniyor.