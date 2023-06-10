Abdullah Şaşkın Avrupa futbolunu bekleyen tehlikeyi açıkladı

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Futbol dünyasını büyük bir tehlike bekliyor. Özellikle bizim ülke takımları gibi kulüp bütçesi daha Avrupa’nın büyük bütçeli olmayan takımları gibi.

Futbol dünyasının önemli yıldızları astronomik rakamlarla Suudi Arabistan ekiplerinin yolunu tutuyor. İlk önce dünya starı Cristiano Ronaldo gitti. Al-Nassr, ona servet ödedi. 2.5 yıl karşılığında yıllık 500 milyon euro maaş ile şu an Arabistan’da top koşturuyor. Şimdi de Benzema, Al-Ittıhad’e gitti. 3 yıllık sözleşmeye 200 milyon euro kazanacak. Gerçekten iyi para.

Ronaldo, geçenlerde bir açıklama yaptı; “Eğer önümüzdeki 5 yıl içinde şu anda yaptıkları gibi çalışmaya devam ederlerse, Suudi Ligi dünyada ilk 5 arasında yer alabilir” dedi. Bu açıklaması doğru çıkıyor sanki ya da Portekizli’nin bildiği bir şeyler var. Bunu zaman gösterecek.

Benzema’nın transferi sonrası pek çok yıldızın tercihi galiba Arabistan olacak. Verilen astronomik rakamlar, futbolcuya futbolu unutturacak cinsten. Paris Saint Germain’in Barcelona’dan transfer ettiği Neymar’a 222 milyon euro rekoru için Suud ekipleri artık sezon sayıyor.

Aslında bu bir amaç değil araç. Çünkü transfer edilen oyuncular, ülkenin bir nevi reklamını yapacak. Prens Muhammed Bin Selman, bunun farkında ve Suudi Arabistan olarak 2030 Dünya Kupası’na da resmen adaylığını koydu. Ayrıca geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ı satın alan Selman, adından ilk kez o zaman söz ettirmişti. Fakat Selman, İngiltere’de istediği politikaları sağlayamıyordu. Çünkü Newcastle, UEFA’ya bağlı bir kulüptü ve FFP’yi geçemezdi. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinde de bu rahatlık var. FFP yok. Bir sınır yok. İstediği rakamları, istediği oyunculara verebilirler.

Bütün Avrupa tehlikenin farkında değil. İlerleyen yıllarda artık Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin verdiği maaşlar bile hiçbir oyuncuyu tatmin etmeyecek. Bizim gibi liglerin yani Hırvatistan, Yunanistan, Türkiye ligi gibi bütçesi az olan takımlar da bu döviz kurunda yıldız transferi yapmaya çalışsın. İlerleyen zamanlarda göreceğiz her şeyi.