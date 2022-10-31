Abdüllatif Şener: Hükümet 'Kanal İstanbul' diye tutturmuş. 'Konya Ovası’nı nasıl sulayacağım?’ diye düşün

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Kanal İstanbul Projesini eleştirdi. Şener, şunları söyledi:

“Tarımsal girdilerin hemen hemen hepsi ithalatla elde edilen ürünler haline gelmiştir. ‘Tohumun şu kadarı Türkiye’de üretiliyor’ demek bunun ithalata bağımlı olmadığını göstermez. Çünkü bu üretilen girdililere baktığımızda bunların da yarıdan fazlası ithalatla karşılanan girdiler olduğu ortaya çıkmaktadır.

Başarıdan söz edebilmek için tarımsal büyümeye bakıyoruz. Son iki yıl içerisinde tarımsal büyüme oranı yüzde 0,5. Her şey iyi gidiyor da tarımın yıllık ortalaması neden yüzdelik bir büyüme bile yakalamamış. Demek ki politikada bir sıkıntı var.

Hükümet ‘Kanal İstanbul’ diye tutturmuş ‘Konya Ovası’nı nasıl sulayacağım?’ diye düşün. Dünyanın parasını oraya yatırıp ne elde edeceksin? Üretim değeri ne? Stratejik değeri ne? Hiçbir şey yok. Onlarca milyar dolardan bahsediyorsunuz ama Türkiye’de tarlaların sulanmaya ihtiyacı var. Büyük projelere ihtiyaç var.”