15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama

İş insanı Abdurrahim Albayrak, 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CENAZESİ EYÜP SULTAN CAMİİ'NDEN KALKACAK

Albayrak açıklamasında, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım, bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacaktır" ifadelerine yer verdi.

SPOR CAMİASINDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Futbol camiasından birçok kulüp de yaşanan bu elim kaza sonrası Abdurrahim Albayrak ve ailesine baş sağlığı mesajı yayınladı.

İşte o mesajlar: