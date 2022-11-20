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15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama

Eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı için sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 21:29
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Abdurrahim Albayrak AVM'den düşerek hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı için mesaj yayınladı

15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
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İş insanı Abdurrahim Albayrak, 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CENAZESİ EYÜP SULTAN CAMİİ'NDEN KALKACAK

Albayrak açıklamasında, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım, bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacaktır" ifadelerine yer verdi.

SPOR CAMİASINDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Futbol camiasından birçok kulüp de yaşanan bu elim kaza sonrası Abdurrahim Albayrak ve ailesine baş sağlığı mesajı yayınladı. 

İşte o mesajlar:

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Clark
20.11.2022 21:51
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun Allah dayanma gücü versin  
 
Ersoy Moran
20.11.2022 21:40
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 🤲🇹🇷  
 
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