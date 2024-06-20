Abdürrahim Albayrak yapamadı

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi ile prensipte anlaşarak transfer piyasasının gündemine oturan Galatasaray stoper transferinde başarısız oldu.

EMİRHAN TOPÇU İÇİN DEVREYE GİRDİ

Yeni Sportif AŞ yönetiminde yer alması beklenen Abdürrahim Albayrak Rizespor’un genç yıldızı Emirhan Topçu için devreye girdi.

23 yaşındaki stoper ile bir görüşme gerçekleştiren Albayrak Galatasaray’a gelirse ileride Avrupa’da da forma giyebileceğini söyledi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Her ne kadar Albayrak Galatasaray’a gelmesi için çok uğraşsa da Topçu Abdülkerim, Nelsson ve Sanchez üçlüsünden dolayı forma şansı bulamayacağını söyleyerek teklifi reddetti.

PERFORMANSI

Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 32 maçta gol giyen yıldız isim 1 gol 4 asist kaydetti.