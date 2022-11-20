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Albayrak'ın acı günü. Torunu AVM'den düşerek öldü

Sarı - Kırmızılı camianın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak aldığı acı haberle sarsıldı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 16:30
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Abdurrahim Albayrak'a büyük acı: 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti

Albayrak'ın acı günü. Torunu AVM'den düşerek öldü
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Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, bir alışveriş merkezinde balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Şişli'de bir alışveriş merkezine giden Bostancı'nın dördüncü kattaki yemek bölümünün balkonundan aşağıya düştüğü belirtilti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kitka
20.11.2022 17:02
Güzel adam başın sağolsun  
 
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