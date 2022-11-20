Albayrak'ın acı günü. Torunu AVM'den düşerek öldü

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, bir alışveriş merkezinde balkondan düşerek hayatını kaybetti.
Şişli'de bir alışveriş merkezine giden Bostancı'nın dördüncü kattaki yemek bölümünün balkonundan aşağıya düştüğü belirtilti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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