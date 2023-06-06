Abdürrahim Albayrak'tan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu itirafı: Fenerbahçe detayı

Editör: Barış Atakan

Sabah Spor'a konuşan Abdürrahim Albayrak, görevde olduğu döneme dair flaş açıklamalar yaptı.

Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

"Çok mutluyum. Hatta kendi dönemimde bile bu kadar sevinmemiştim"

KEREM AKTÜRKOĞLU İTİRAFI

"Fenerbahçe de dahil birçok kulüp o dönem Kerem'i istedi. Erzincan'a yetkili gönderdim. Ben de bizzat memleketim Rize ile akrabalıklarını öğrendiğim ailesiyle temasa geçtim. Damardan girdim (gülerek). Hatta Kerem benim ofisimde imzayı attı. İyi ki onu Galatasaray'a kazandırmışız"

''İŞİNİZE KARIŞMIYORUM DEĞİL Mİ? DEDİM''

"Sezon boyunca elimden geldiği kadar destek verdim. Hatta arada Dursun Başkan'a 'İşinize karışmıyorum değil mi' diye de sordum. Sağ olsun başkan 'Senin tecrübene ihtiyacımız var' dedi