Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray sözleri

Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

Albayrak "Covid döneminde kiralanan Florin Andone Rize'de ayağı sakatlandı, sezonu kapattı. Adam Galatasaray'dan gidiyor, giderken 1,5 yıllık maaşını Galatasaray'a bağışladı. Ben bunu hayatta unutmam. Yıllarca Galatasaray'da çalışmış insanlar 1 lira bağışlamazken, Galatasaray'a kiralık gelmiş oyuncu ülkesine dönerken bize 1,5 yıllık maaşını bağışladı. Bu tür oyuncuların çoğalmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"KAFAMA BUZ KOYDUM"

Albayrak ayrıca Galatasaray'ın 3-3 berabere kaldığı Kasımpaşa maçının ardından yaşadığı üzüntüyü anlattı ''Kasımpaşa maçında sonra o kadar üzüldüm ki başımın ağrısını dindirmek için kafama buz koydum. Ama moral bozmamak, paniğe kapılmamak gerek'' dedi.