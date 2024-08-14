Abdürrahim Albayrak'tan olay Mourinho açıklaması: Ulan bir dur da daha dün geldin

Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun Okan Buruk hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Galatasaray’ın Ağustos Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Albayrak, Mourinho’nun Lille maçı öncesi basın toplantısında Okan Buruk’a yönelik eleştirilerine değindi.

Mourinho, “Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, saha içine 4 metre girdiğinde kart görmüyor ama ben daha içerde kart görüyorum. Ya da bir oyuncu rakibinin suratına yumruk attığında oyuncu kart görmeyebiliyor.” demişti.

Albayrak, bu sözlere karşılık olarak, “Okan hocamıza ilk destek mesajını attım Twitter’da. Aşağı yukarı 600 bine yakın beğeni geldi, demek ki haklı bir iş yapmışım. Kenetlenelim! Yönetimimize, Okan hocamıza destek olalım. Kendi oyuncularımızın buradan eleştirilmesine de katılmıyorum.” dedi.

Albayrak ayrıca, “Okan hoca için yok iki adım attı yok dört adım attı, ulan bir dur da daha dün geldin.” ifadelerini kullandı.