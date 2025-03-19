Abdurrahman Dilipak’tan kendi mahallesine sert ayar… Öyle sözler söyledi ki yenilir yutulur değil!

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilikin, eski Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, iktidara bir mesaj yolladı. Dilipak’ın “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allahım! Haksızlıklar karşısında (bizden mi, değil mi diye bakıp, bizden ise) susanlar dilsiz şeytanlardır” sözleri dikkat çekti.

DİLİPAK: HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SUSANLAR DİLSİZ ŞEYTANLARDIR

İslamcı Yazar Abdurrahman Dilipak’ın sosyal medyadaki paylaşımı ise şu şekilde;

“Haksızlıklar karşısında (bizden mi, değil mi diye bakıp, bizden ise) susanlar dilsiz şeytanlardır. Şu tutuklanır mı, bu kadar tutuklanır mı? Suçlu ise tutuklansın. Niye gözaltına alınan kadın yok. Pozitif ayırımcılık mı, Şeyhoğlu, İmamoğlu, Papazoğlu, Hahamoğlu fark etmez, hangi partiden olduğu da. Diploması KKTC'den mi, Kafkaslardan mı, Balkanlardan mı o da fark etmez. Sahtecilik yapan, işe hile karıştıran, ihalelere hile karıştıran, trol, bankamatik memur, rüşvetçi, torpilci, hırsız, bunları koruyan kim varsa tutuklansın.. Ötekilerin gözünde çöp arayıp, kendi gözündeki merteği görmeyenlerin Allah belasını versin.. Biz der adil şahidlerden olalım. Yoksa zalimlerden oluruz. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allahım!”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyona ilişkin olarak, "Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli başta olmak üzere toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu. Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'e getirildi.