Abdurrahman Dilipak Edirne'de Bulgarca tabela istedi. Sadece Kürtçe'de kalmayalım dedi. Ne yani Ege'ye de Yunanca tebela mı dikeceğiz

Düzenleme: Kaynak: Dokuz8 Haber
Abdurrahman Dilipak Edirne'de Bulgarca tabela istedi. Sadece Kürtçe'de kalmayalım dedi. Ne yani Ege'ye de Yunanca tebela mı dikeceğiz

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, yaptığı açıklamada tepki çeken ifadeler kullandı. Dilipak, “Edirne'nin Bulgaristan'a yakın bölgelerinde tabelalara Bulgarcayı da yazalım. O bölgedeki okullara Bulgarcayı seçmeli ders olarak koyalım” dedi.

Yeni akit gazetesinin eski yazarı Abdurrahman Dilipak, Dokuz8 Haber’e çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Herkesin kendi dilini, geleneğini yaşama hakkı olduğunu savunan Dilipak, “Bu 5 tanedir; mal, can, namus, akıl inanç ve nesil emniyetini koruyucu her türlü tedbiri alacağız. Türkiye’nin İran sınırındakiler, seçmeli ders olarak Farsçayı, Irak ve Suriye sınırındakiler seçmeli ders olarak Arapçayı almalı” dedi.

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"ANKARA’NIN DA, KANDİL’İN DE POLİTİKASINI REDDEDİYORUM"

“Tartışma yanlış gidiyor ülkemizde” diyen Dilipak, şunları söyledi: “1978’den beri bu kan durmadı. Bu akılsızlıkla da bu kan durmaz. Ölende öldüren de ırkçılık uğruna bunu yapıyorsa, bu dünyada da perişan olurlar. Ahirette de gidecekleri yer cehennem olur. Amerikan’ın İsrail’in İngiltere’nin oyuncağı olur. Bunu din adına yapsanız IŞİD gibi, ırk adına yapsanız da PKK gibi olur. İster Almanlar adına ister Türkler adına yapın aynı kapıya çıkar. Ben tümünü reddediyorum. Ankara’nın politikasını da, Kandil’in politikasını da, PYD’nin de politikasını reddediyorum.”

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Yaradılışta insana verilen hakkın herkes tarafından savunulması gerektiğini belirten Dilipak, “Türk Kürdün hakkını, Kürt Türkün hakkını savunmadan cennete gidemez” dedi.

"BULGARİSTAN'A YAKIN YERLERDE BULGARCA DERS VERİLSİN"

Herkes için doğru olanın yapılması gerektiğini söyleyen ve herkesin ana dilini konuşması gerektiğini vurgulayan Dilipak, “Eğer Kürtler için bu hak veriliyor, ötekiler için verilmiyorsa bu hak değil gasptır. Gürcüler, Ermeniler ve Araplar için de verilecek” diye konuştu.

Dilipak şöyle devam etti:

“Edirne'nin Bulgaristan'a yakın bölgelerinde tabelalara Bulgarcayı da yazalım. İnsanlar kolayca işlerini görsünler ve o bölgedeki okullara Bulgarcayı seçmeli ders olarak koyalım. Her halk dilini, geleneğini, dinini, inancını yaşasın. Sadece Kürtler üzerinden tartışmayalım. Bir gruba giden hak Allah’a giden hak değildir. “

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