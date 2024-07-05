Abdurrahman Dilipak Suriyelileri ekonominin sigortası ilan etti. 'Suriyeliler giderse çalışacak adam bulamayız'

Geçtiğimiz günlerde Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki bir pazar yerinin tuvaletinde Suriye uyruklu İ.A. (26), 6 yaşındaki amcasının kızı M.A.'ya cinsel istismarda bulunmuştu. Yaşanan olay sonrası mahalleli Suriye uyruklu tacizcinin evine ve motoruna saldırmış Türkiye ayaklanmıştı.

Yaşanan olay, sığınmacı ve kaçakların Türkiye'den gitmesi gerektiği tartışmalarını ortaya çıkarmıştı.

"SURİYELİLER GİDERSE ÇALIŞACAK ADAM BULAMAYIZ"

Abdurrahman Dilipak, Suriyelileri Türkiye ekonomisinin sigortası olarak görerek, Suriyelilerin Türkiye’den gitmesi durumunda sanayi, tarım, hayvancılık bölgelerinde çalışacak adam bulunamayacağını ifade etti.

Dilipak, yaptığı açıklamada, “Suriyeliler giderse; Türkiye'nin sanayi, tarım, hayvancılık bölgelerinde çalışacak adam bulamayız. Bunların vergisi yok. Hem de asgari ücretin altında ücret alıyorlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir şahıs, 6 yaşındaki amcasının kızını taciz etti. Yaşanan olay sonrası mahalleli ayağa kalktı. Olayı duyan mahalleli, sokağa dökülerek araçları ters çevirdi ve bazı iş yerlerini ateşe verdi. Suriye uyruklu İ.A. (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.