3 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dilipak'ın Akit'ten ayrılmasında Ankara’dan gelen telefon ayrıntısı. Yeni adresini açıkladı

Dilipak'ın Akit'ten ayrılmasında Ankara’dan gelen telefon ayrıntısı. Yeni adresini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde 30 yıldır köşe yazarlığı yaptığı Yeni Akit gazetesinden ayrıldığını duyuran Abdurrahman Dilipak, verdiği kararın nedenlerini ve Ankara'dan gelen tepkilerin olup olmadığını açıkladı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 10:52
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 10:53
Takip Et

Abdurrahman Dilipak'ın Akit gazetesinden ayrılmasında Ankara’dan gelen telefon ayrıntısı. Yeni adresi belli oldu

Dilipak'ın Akit'ten ayrılmasında Ankara’dan gelen telefon ayrıntısı. Yeni adresini açıkladı
+
Aa
-

Yeni Akit gazetesi ile özdeşleşmiş isimlerin başında gelen Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz gün ani bir kararla köşesini bıraktığını açıkladı. 28 Şubat döneminde bile yazmayı bırakmayan ve yaklaşık 30 senedir Yeni Akit için yazan Dilipak, verdiği bu kararla hem şaşırttı hem de "acaba neden?" sorusunun sorulmasına neden oldu.

Dilipak, konuyla ilgili sessizliğini bozarak Gerçek Gündem’den Elif Ünsal’a verdiği kararın arka planını ve bundan sonra yapacaklarını anlattı.

DİLİPAK ANKARA’DAN GELEN TEPKİLER ÜZERİNE Mİ AKİT’İ BIRAKTI

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, eleştirel çizginizden dolayı Ankara’dan gelen uyarı sonucu yazılarınızın sonlandırıldığını iddia etti. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Siz de artık sansüre uğrayan gazetecilerden biri misiniz?

- Ankara’dan kim, kime, nasıl bir mesaj verdi bilmiyorum. Bu mümkün ama özel bir bilgiye dayanmıyor. Öte yandan AK Parti genel merkezi, Kadın kolları, 81 il ve KADEM benim hakkımda dava açtı. Bu da bir mesaj aslında. Bu ayrılma konusu AK Parti çevresindeki basın ve STK’larda hemen hemen hiç haber konusu bile olmadı. Bu da sürecin çok normal bir süreç olmadığını gösteriyor.

"DAHA ÇOK YAZACAĞIM"

Yazmayı tamamen mi bıraktınız yoksa farklı bir yerde yazmaya devam edecek misiniz?

- Hayır daha çok yazacağım, konuşacağım. 14 Eylül’de Küçükçekmece 2 Asliye Ceza Mahkemesi'nde AK Parti davası var. Eylülün 15’inden sonra bu konuyu tekrar istişare edecek ve bir karar vereceğiz. Şimdilik habervakti.com’da pazartesiden sonra yazılarım çıkmaya başlayacak. Zaten kişisel web sitem dilipak.com adresinde benim yazılarım var. YouTube kanalım var, sosyal medyanın bütün mecralarında olacağım inşallah.

"AK PARTİ İÇİNDE FETÖ'NÜN ZİHNİYET İKİZLERİ VAR"

Darbe girişimi öncesi Gülenciler ve AKP ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 17-25 Aralık süreci sizin için ne anlam ifade ediyor?

- Bu konuda AK Parti ile ilgili davamda asıl tartışma konusu olan 2 cümleden biri “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve AKP’nin papatyaları” idi. Burada aslında sorunuzun cevabı var. “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi” burada kilit cümle. 17-25 Aralık sürecinden itibaren ağırlıklı olarak Türkiye’nin gündemi değişmiyor, aksine iddialara ilişkin vakaları sayısal olarak da derinlik olarak da artıyor.

“AKP'NİN İLK YILLARI DAHA OLUMLU VE HEYECAN VERİCİYDİ”

Türkiye, kendini 'muhafazakar' olarak tanımlayan bir iktidarla 20 yıl geçirdi. Sizce muhafazarların özlediği iktidar bu muydu? AKP size göre neyi yaptı, neyi yapamadı?

İlk yıllar daha olumlu ve daha heyecan verici idi. Tezkere günleri, Ergenekon - Balyoz süreci, 17/25 Aralık'a giden günler, AK Parti ile “Cemaat”in ayrışma süreci, 17-25 Aralık sonrası süreç ve bir kırılma noktası olarak 15 Temmuz... 15 Temmuz'daki o rüzgar AK Parti içindeki birilerinin başını döndürdü. 15 Temmuz sonrası süreç maalesef doğru yönetilmedi. 2019’da pandemi süreci ve katı uygulamalar birçok olumsuzluğu dışa çıkardı. AK Parti'nin bana açtığı dava ile başlayan süreç de kendi içinde başka bir tartışmayı beraberinde getirdi. Hasbiler-hesabiler, yola birlikte çıkılanlar ve yolda bulunanlar... Ve 2022 ile birlikte ekonomik kriz, mafya tartışmaları, yolsuzluk iddiaları, adalet ve aile konusunda sorunlar yaşanmaya başladı. İstanbul sözleşmesi ve Lanzarotte çerçevesinde başlayan tartışmalar bu krizi daha da derinleştirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
1
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
2
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
3
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
﻿Damatlar bunu yapmaz. Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri
4
﻿Damatlar bunu yapmaz. Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri
﻿Elektrikli bisiklet sürücüsü yayaya çarptı
5
﻿Elektrikli bisiklet sürücüsü yayaya çarptı
﻿Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
6
﻿Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
﻿Rusya’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Taş üstünde taş bırakmayalım
7
﻿Rusya’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Taş üstünde taş bırakmayalım
﻿Elinde tesbihiyle yolların tozunu attırıyor
﻿Elinde tesbihiyle yolların tozunu attırıyor
﻿Elinde tesbihiyle yolların tozunu attırıyor
﻿Ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı. Çobanın tepkisi ilginç oldu
﻿Ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı. Çobanın tepkisi ilginç oldu
﻿Ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı. Çobanın tepkisi ilginç oldu
﻿Uzmanı açıkladı. Göz alıcı kırtasiye ürünlerindeki kanser tehlikesine dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Göz alıcı kırtasiye ürünlerindeki kanser tehlikesine dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Göz alıcı kırtasiye ürünlerindeki kanser tehlikesine dikkat
﻿Serena Williams tenisi bıraktı. Gözyaşlarına boğuldu
﻿Serena Williams tenisi bıraktı. Gözyaşlarına boğuldu
﻿Serena Williams tenisi bıraktı. Gözyaşlarına boğuldu
﻿Girit Adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Girit Adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Girit Adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Altınbaş Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Altınbaş Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Altınbaş Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Erzurum Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü
﻿Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü
﻿Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü
﻿Biruni Üniversitesi personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi personel alacak
﻿Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
﻿Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
﻿Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
﻿Zafer Partisi’nde üst düzey istifa
﻿Zafer Partisi’nde üst düzey istifa
﻿Zafer Partisi’nde üst düzey istifa
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.