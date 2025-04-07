Abdurrahman Dilipak'tan AKP'yi karıştıracak yazı! Bombayı patlattı

AKP’li yazar Abdurrahman Dilipak, Haber Vakti sitesindeki yazısında “AK Parti üye profili oldukça sorunlu” diyerek üyelik sürecinde ve sonrasında neler yaşandığını anlattı.

“AK Parti üye profili oldukça sorunlu bir profil. Burada ciddi anlamda bir sorun var” diyen Abdurrahman Dilipak, şunları söyledi,

“Bu kadar üye aidat ödemiyor. Üye olurken, birileri yardımcı oluyor. Ölünce üyeliğiniz otomatik olarak siliniyor. Üyelikten ayrılmak için bir irade ortaya koymanız gerek. Niçin ayrıldığını sorduklarında cevap vermek o kadar kolay olmayacak. Bu iş hoş karşılanmayacak.. Bu arada bazı sermaye sahipleri cömertçe bağışta bulunacak, ya da kendinden istenen hizmet için doğrudan harcama yapacaktır. Bunlar karşılıksız gibi gözükse de karşılığı olan işler. Sonuçta işte o harcamayı yapan kişiler, kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyorlar ve parayı veren de düdüğü çalıyor. Bugün bir çok partinin üyesi, gelinen noktada eğer, konuyla profesyonel anlamda “Kesbi” olarak ilgilenmiyorsa, bağış yapma konusunda çok da istekli olmayacaktır..

"AK PARTİ'DEN KAÇ KİŞİNİN KAYDI SİLİNDİ ACABA"

“İktidar partilerine ya da ana muhalefetteki partilere üye olanların bir kısmı siyasi kariyer peşindedir” diyen Dilipak yazısını şöyle sürdürdü:

“Bir kısmı partiyi kendine “koruma zırhı” ya da üyelik kimlik kartını ”kim olduklarını isbat” sadedinde bir kimlik kartı olarak kullanmaktadır. Bir kısmı ihale takip etmek, bir kısmı yakınını işe sokmak için bu işin kendine yol açacağını düşündüğü için partiye üye olmaktadır. Kimi partilerde üyelik ideolojik, sınıfsal, milliyetçi duygularla bir dayanışma aracıdır. Partide zafiyet görüldü mü, bu hesabı takım derhal partiden ayrılacaktır. 15 Temmuz sonrası FETÖ operasyonları birilerinin kulaklarına kar suyu kaçırmış olmalı. Dokunulmazlık zırhı olarak gördükleri parti rozeti, eğer paratonere dönüşme riski taşıyacak olurlarsa, hemen bu yapılardan uzaklaşacaklardır. Sahi, aceba FETÖ olayından sonra AK Partiden kaç kişinin kaydı silindi aceba. Çünkü en fazla oradaydılar. Ne isterlerse kendine veriliyordu, onun için AK Parti ile dirsek teması kurmaktan öte bir yakınlık içindeydiler ve kol kolaydılar. Keşke partiler bu üye politikalarını gözden geçirseler. Çünkü bu işin kimseye faydası yok. Bu iş Cin toplamaya benzer. Toplamak zor değil, dağıtmak zordur.

Siyasetin finansmanı sorunu çözülmeden, rüşvet, torpil önlenemez. Bu kadar büyük yapılar “obez” yapılardır. Bunun tabii sonucu hantallıktır. Bugünkü parti üyeleri ideolojik bir kimliğe sahip olmadıkları için Partizan da değiller. Liderperest bir tavır içindedirler. Meydanlarda kalabalık oluşturmaktan, slogan atmaktan, ellerine tutuşturulan pankartları taşımaktan öte bir fonksiyonları da yoktur, çok büyük bir kesiminin. Partileri onları, onlar partilerini, ikisi birlikte ülkenin kaynaklarını sömürürler. Bugün bu üyelerin bir kısmı partinin amigosu, bir kısmı gönüllü trollüğünü, ya da kabadayılığını yapıyor. Partilerin il başkanlıklarını, taşra teşkilatını geç, genel merkez ya da TBMM’deki gruplar’ının genel başkanlarına karşı tavırlarına bakın, ya da genel kuruldaki 'uslub’larına. Bu ahval ve şerait alında ehliyet ve liyakatten söz edemiyorsunuz. Sonuçta adalet de yara alıyor, mal, can, namus, akıl-inanç ve nesil emniyeti de kalmıyor. İster ABD’ye bakın, ister Kuzey Kore’ye, ya da kendimiz, çevremizdekilere bakalım, değişen fazla bir şey yok. Selam ve dua ile.”