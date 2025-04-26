Abdurrahman Dilipak’tan gündemi sarsacak tespit! “Ahı gitmiş, vahı kalmış”

AKP’li eski AKİT yazarı Abdurrahman Dilipak X hesabı üzerinden hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi. Dilipak, “Siyaset çözüm değil, sorun üretiyor” dedi.

DİLİPAK: SİYASET ARTIK ÇÖZÜM ÜRETMİYOR, SORUN ÜRETİYOR

Akil insanlar arasına seçilen AKP’li yazar Abdurrahman Dilipak X hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Dilipak, hem muhalefeti hem de iktidarı eleştiren bir yazıda bulundu. Dilipak, paylaşımında şunları dile getirdi:

“SİYASET ÇÖZÜM DEĞİL, SORUN ÜRETİYOR! Siyasetin "ahı gitmiş, vahı kalmış", BU PARTİLER VE BU KADROLAR kendi sorunlarını bile çözemezken, nasıl ülke sorunlarını çözebilir ki! Kelin ilacı olsa önce kendi başına çalar. Kaldı ki, siyaset artık çözüm üretmiyor, sorun üretiyor. Gölge etmeseler, nerede ise kimsenin başka ihsan istediği de yok adeta kendilerinden.”

SİYASET ÇÖZÜM DEĞİL, SORUN ÜRETİYOR!

Siyasetin "ahı gitmiş, vahı kalmış", BU PARTİLER VE BU KADROLAR kendi sorunlarını bile çözemezken, nasıl ülke sorunlarını çözebilir ki! Kelin ilacı olsa önce kendi başına çalar. Kaldı ki, siyaset artık çözüm üretmiyor, sorun üretiyor. Gölge… — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) April 25, 2025

ABDURRAHMAN DİLİPAK KİMDİR?

Abdurrahman Dilipak, 1949 yılında Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Haruniye’de doğdu. Dilipak, 1969 yılında Konya İmam-Hatip lisesini bitirdi. Güzel Sanatlar Akademisine girmek için resim dersleri alsa da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Filolojisi bölümünde öğrenimine devam etti. Burada 2 yıl okuduktan sonra İstanbul Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksek Okuluna kaydoldu ve 1980 yılında mezun oldu.

1977'de Adım Dergisi Genel Yayın Müdürü, 1988-1990'da Dış Politika Dergisi Yayın Yönetmeni, 1972-1993'te Milli Gazete yazarı, 1978-93'te Bazın Hicret Dergisi Genel Yayın Müdürü, Seriyye Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, 1994'te Cıngar mizah dergisinde yazar. 1993'ten itibaren Akit gazetesi, 1990'dan itibaren haftalık Cuma dergisinde yazar, 1996-1997'de Haftalık Selam gazetesi, 1996'da günlük Yeni Şafak gazetesi, aylık Görüş (Almanya), aylık Pir dergisi ve Gazete gazetesinde yazarlık görevini yaptı. Son olarak Akit Gazetesi'nde köşe yazarlığı görevini yürüttü.



AKİL İNSAN OLDU

3 Nisan 2013 tarihinde Hükümet tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik “Akil İnsanlar Heyeti” Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır.