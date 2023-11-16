ABD’ye kaçak girenlerin başına neler geliyor? İşte Meksika sınırında yaşananlar

ABD’ye her yıl Meksika sınırında milyonlarca kaçak göçmen giriş yapıyor. Sınırdan kaçak giriş yapanların başına neler geldiği merak konusu oldu. Ekşi Şeyler’de paylaşım yapan ‘mcefsane’ rumuzlu kullanıcı merak edilen soruya yanıt verdi.

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Meksika sınırından kaçak olarak Amerika'ya girdiniz, başınıza neler gelecek? Çalışma izni, göçmenlik konuları nasıl hallediliyor?

Diyelim ki Meksika'dan sağ salim çıktınız. Sınırdan girenlerin iki popüler noktası var. Bunlardan biri Tijuana, California sınırı; diğeri ise Juarez, Teksas.

Juarez'den girenleri daha ağır kamp şartları ve daha uzun süre tutukluluk bekliyor. Ama avantajı da var; kampta yargılanma süreci. Eğer kampta bulunan mahkemelerin hepsini geçerseniz Amerika'daki yeni hayatınızda başarılar. Yeşil kartınızı direkt kampta basıp, elinize veriyorlar. Ama burada çok önemli olan husus; onay oranı yüksek, göçmen dostu bir hakime denk gelebilmek. Aksi halde kötü bir hâkim sizi sınır dışı da edebilir. Tabii bunlar nadir olanlar. Süreç herkeste farklı işliyor. Kimi Green Card alıp çıkıyor, kimi 20 bin dolarla 2 bin dolar arası kefaret ödeyip çıkıyor ve kalan işlemlerine Amerika içinden devam ediyor.

Eğer tijuana'dan girerseniz kamp süresi yok denecek kadar az. Genellikle 2 gün içinde işlemlerinizi halledip size mahkeme tarihlerinizin bulunduğu NTA denilen kağıtları verip Amerika içine salıyorlar. California eyaleti, göçmenlere daha çok toleranslı. Zaten çoğunluk artık buradan giriyor. Her ikisinde de sponsor önemli. Onu mutlaka istiyorlar. Ama sponsoru olmayanlara da Amerikan hükümeti sponsor oluyor ve yine ülke içine salıyorlar.

“EVLİLİK DE KURTARAMAZ”

Tabii ülkeye yasa dışı giriş yapıldığı için içe polisleri sizi kelepçeleyerek arabalara bindirip kamplara götürüyor. Zaten bu da suç olduğu için mahkemede bunu neden yaptığınızı ve neden iltica etmek istediğinizi hakime anlatmanız gerekecek. İltica için i589 formu doldurup göçmenlik mahkemesine göndermeniz gerek. Bunu da en fazla 1 yıl içinde yapmanız gerek. Yoksa iltica hakkınızı da kaybedip sonsuza kadar belgesiz göçmen olursunuz. Evet, evlilik de sizi kurtarmaz. Çünkü ülkeye yasa dışı girenler evlilik için Green Card'a başvuramazlar. Bunun için sizden i94 formu, yani yasal giriş isteyeceklerdir. O form da kaçak girenler de yok. Ama sınırdan girerken içe polisleri çok nadir de olsa Parole belgesi verir. Bu Parole belgesi sanki Amerika’ya yasal girmişsiniz gibi bir muamele gösterir. Parole sayesinde Amerika içinde evlilik üstünden yeşil kart başvurusu yapılabilir. Ama bunun verilmesi tamamen içe polisinin keyfine kalmış.

Yani ''sınırdan kaçak girdim, hayatım kurtuldu'' yok. Ortalama 5 sene mahkeme süreci bekleniyor. O sırada çalışma izni geliyor eğer ilticaya başvurulduysa. O zaman işler bir tık daha kolaylaşıyor. Bu yılları tamamen belirsizlik içinde geçirmeniz gerekecek. Bu da psikolojik olarak zorlanmanız anlamına gelir. Ve çok fazla insan geliyor. Dünyanın her yerinden. Sadece geçen sene 2 milyon kişi girmiş ABD’ye ki bunlar Homeland Security tarafından açıklananlar. Bir de Border Patrol tarafından yakalanamayanlar var. Bu yığılma da mahkemelerin iş yükünü arttırıyor. 10 senedir mahkemesini bekleyen insanlar var. Ve yapılabilecek hiçbir şey yok beklemekten başka. Hatta bazen size oturum yok ama Amerika içinde istediğiniz kadar kalabilirsiniz diye teklif yapılıyor. Tabii ki yurt dışına çıkmamak şartıyla. Çıkarsanız ömür boyu Amerika’ya giremezsiniz.

İlticanın da onaylanması yüzde doksan hakimin yargı felsefesine kalmış. Bazen çok güçlü bir dosya, kötü bir hakim tarafından reddedilebiliyor. Bazense zayıf bir dosya, iyi bir hakim tarafından onay alabiliyor. Onay oranları yüksek hakimler tabii ki demokratların kalesi olan eyaletlerde bulunuyor. Bazı göçmenler uzun süre beklememek için Kanada’ya geçiyor. Çünkü kanada, Amerika’dan daha fazla hoşgörülü göçmenlere karşı. Seni otellerde konaklatıp, maaş bile bağlar. Onay oranı daha yüksek. İltica işinde olay büyük ölçüde şans. Başkasının başına gelen iyi olaylar size gelmez, cehennemi yaşayabilirsiniz. İleriki süreçlerde Amerikan hükümeti bir önlem almazsa bu iş çığırından çıkacak. Mahkeme süreleri daha çok uzayacak ve oturum almak çok çok zorlaşacak. Hiçbir iyi yani yok sınırdan girmenin. Gerçekten canı burnunda olanların yapacağı iş.”