ABD’ye kaçak girenlerin başına neler geliyor? İşte Meksika sınırında yaşananlar

ABD’ye Meksika’dan kaçak giriş yapanların başına neler geldiği merak konusu oldu. Ekşi Şeyler’de yapılan bir paylaşımda kaçak giriş yapanların başına gelenler anlatıldı.

ABD’ye kaçak girenlerin başına neler geliyor? İşte Meksika sınırında yaşananlar

ABD’ye her yıl Meksika sınırında milyonlarca kaçak göçmen giriş yapıyor. Sınırdan kaçak giriş yapanların başına neler geldiği merak konusu oldu. Ekşi Şeyler’de paylaşım yapan ‘mcefsane’ rumuzlu kullanıcı merak edilen soruya yanıt verdi.

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Meksika sınırından kaçak olarak Amerika'ya girdiniz, başınıza neler gelecek? Çalışma izni, göçmenlik konuları nasıl hallediliyor?

Diyelim ki Meksika'dan sağ salim çıktınız. Sınırdan girenlerin iki popüler noktası var. Bunlardan biri Tijuana, California sınırı; diğeri ise Juarez, Teksas.

Juarez'den girenleri daha ağır kamp şartları ve daha uzun süre tutukluluk bekliyor. Ama avantajı da var; kampta yargılanma süreci. Eğer kampta bulunan mahkemelerin hepsini geçerseniz Amerika'daki yeni hayatınızda başarılar. Yeşil kartınızı direkt kampta basıp, elinize veriyorlar. Ama burada çok önemli olan husus; onay oranı yüksek, göçmen dostu bir hakime denk gelebilmek. Aksi halde kötü bir hâkim sizi sınır dışı da edebilir. Tabii bunlar nadir olanlar. Süreç herkeste farklı işliyor. Kimi Green Card alıp çıkıyor, kimi 20 bin dolarla 2 bin dolar arası kefaret ödeyip çıkıyor ve kalan işlemlerine Amerika içinden devam ediyor.

Eğer tijuana'dan girerseniz kamp süresi yok denecek kadar az. Genellikle 2 gün içinde işlemlerinizi halledip size mahkeme tarihlerinizin bulunduğu NTA denilen kağıtları verip Amerika içine salıyorlar. California eyaleti, göçmenlere daha çok toleranslı. Zaten çoğunluk artık buradan giriyor. Her ikisinde de sponsor önemli. Onu mutlaka istiyorlar. Ama sponsoru olmayanlara da Amerikan hükümeti sponsor oluyor ve yine ülke içine salıyorlar.

“EVLİLİK DE KURTARAMAZ”

Tabii ülkeye yasa dışı giriş yapıldığı için içe polisleri sizi kelepçeleyerek arabalara bindirip kamplara götürüyor. Zaten bu da suç olduğu için mahkemede bunu neden yaptığınızı ve neden iltica etmek istediğinizi hakime anlatmanız gerekecek. İltica için i589 formu doldurup göçmenlik mahkemesine göndermeniz gerek. Bunu da en fazla 1 yıl içinde yapmanız gerek. Yoksa iltica hakkınızı da kaybedip sonsuza kadar belgesiz göçmen olursunuz. Evet, evlilik de sizi kurtarmaz. Çünkü ülkeye yasa dışı girenler evlilik için Green Card'a başvuramazlar. Bunun için sizden i94 formu, yani yasal giriş isteyeceklerdir. O form da kaçak girenler de yok. Ama sınırdan girerken içe polisleri çok nadir de olsa Parole belgesi verir. Bu Parole belgesi sanki Amerika’ya yasal girmişsiniz gibi bir muamele gösterir. Parole sayesinde Amerika içinde evlilik üstünden yeşil kart başvurusu yapılabilir. Ama bunun verilmesi tamamen içe polisinin keyfine kalmış.

Yani ''sınırdan kaçak girdim, hayatım kurtuldu'' yok. Ortalama 5 sene mahkeme süreci bekleniyor. O sırada çalışma izni geliyor eğer ilticaya başvurulduysa. O zaman işler bir tık daha kolaylaşıyor. Bu yılları tamamen belirsizlik içinde geçirmeniz gerekecek. Bu da psikolojik olarak zorlanmanız anlamına gelir. Ve çok fazla insan geliyor. Dünyanın her yerinden. Sadece geçen sene 2 milyon kişi girmiş ABD’ye ki bunlar Homeland Security tarafından açıklananlar. Bir de Border Patrol tarafından yakalanamayanlar var. Bu yığılma da mahkemelerin iş yükünü arttırıyor. 10 senedir mahkemesini bekleyen insanlar var. Ve yapılabilecek hiçbir şey yok beklemekten başka. Hatta bazen size oturum yok ama Amerika içinde istediğiniz kadar kalabilirsiniz diye teklif yapılıyor. Tabii ki yurt dışına çıkmamak şartıyla. Çıkarsanız ömür boyu Amerika’ya giremezsiniz.

İlticanın da onaylanması yüzde doksan hakimin yargı felsefesine kalmış. Bazen çok güçlü bir dosya, kötü bir hakim tarafından reddedilebiliyor. Bazense zayıf bir dosya, iyi bir hakim tarafından onay alabiliyor. Onay oranları yüksek hakimler tabii ki demokratların kalesi olan eyaletlerde bulunuyor. Bazı göçmenler uzun süre beklememek için Kanada’ya geçiyor. Çünkü kanada, Amerika’dan daha fazla hoşgörülü göçmenlere karşı. Seni otellerde konaklatıp, maaş bile bağlar. Onay oranı daha yüksek. İltica işinde olay büyük ölçüde şans. Başkasının başına gelen iyi olaylar size gelmez, cehennemi yaşayabilirsiniz. İleriki süreçlerde Amerikan hükümeti bir önlem almazsa bu iş çığırından çıkacak. Mahkeme süreleri daha çok uzayacak ve oturum almak çok çok zorlaşacak. Hiçbir iyi yani yok sınırdan girmenin. Gerçekten canı burnunda olanların yapacağı iş.”

Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Son Haberler
770 istasyonu bulunan BP neden Türkiye'den çekildi. Ekonomi Yazarı Remzi Özdemir açıkladı Ekonomi
770 istasyonu bulunan BP neden Türkiye'den çekildi. Ekonomi Yazarı Remzi Özdemir açıkladı
Erdoğan Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları ziyaret etti Gündem
Erdoğan Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları ziyaret etti
İsrail’in Gazze’de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü Dünya
İsrail’in Gazze’de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü
Fenerbahçe'nin teptiği büyük fırsatı açıkladı. Fırat Doğu Faraç yazdı Spor
Fenerbahçe'nin teptiği büyük fırsatı açıkladı. Fırat Doğu Faraç yazdı
Akşener'in 2 aydır görüşmediği isimden bomba açıklamalar Gündem
Akşener'in 2 aydır görüşmediği isimden bomba açıklamalar
Güzellik merkezi sahipleri içeri girerken Buket Aydın güzellik merkezi açtı Gündem
Güzellik merkezi sahipleri içeri girerken Buket Aydın güzellik merkezi açtı
Hande bu ne? Milli voleybolcu Hande Baladın'ın derin dekoltesi nefes kesti. Görenler gözlerini alamadı Spor
Hande bu ne? Milli voleybolcu Hande Baladın'ın derin dekoltesi nefes kesti. Görenler gözlerini alamadı