ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu New York’ta ortaya çıktı. Görüntülendiklerini fark edince güldüler

Kemerburgaz’da, 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., lüks aracıyla seyir halindeyken arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 3 adet ATV araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından olay yerine gelen anne Eylem Tok’un, ehliyeti olmayan oğlu T.C.'yi önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Kazada mağdurlardan birinin kaybolan cep telefonu Eylem Tok'un kullandığı araçta bulunurken, iki isim hakkında önce yakalama kararı çıkarılmış, ardından gıyaplarında tutuklama kararı verilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ABD’de iade talebinde bulunulduğunu açıklamıştı.

NEW YORK’TA GÖRÜNTÜLENDİLER

Türkiye günlerdir bu kazayı ve sonrasında yaşananları konuşmaya devam ederken yazar Eylem Tok ve oğlu T.C., ABD’nin New York kentinde görüntülendi.

Söz konusu görüntüleri gazeteci Razi Canikligil, sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde Tok ve oğlu T.C.’nin bir bulvarda yürüdükleri görülüyor. İki isim ardından bir taksiye biniyor.

KAMERAYI GÖRÜNCE GÜLDÜLER

Öte yandan fotoğraflarının çekildiğini fark eden anne ve oğlun gülmeleri ise dikkat çekti.