﻿Olmadı ama sizinle gurur duyuyoruz Filenin Efeleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda ABD ile karşılaştı.
Filenin Efeleri, ABD'ye karşı 2-0 geri düştü, skoru 2-2'ye getirdi ama karar setini kaybederek turnuvaya veda etti.
Detaylar az sonra...
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda ABD ile karşılaştı.
Filenin Efeleri, ABD'ye karşı 2-0 geri düştü, skoru 2-2'ye getirdi ama karar setini kaybederek turnuvaya veda etti.
Detaylar az sonra...
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