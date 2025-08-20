ABD’ye karşı 4.5 milyonluk milis gücü!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonundan açıklama yaparak 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurdu.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'ye göre Maduro, ABD'nin tutuklanmasına yönelik kanıtlar için koydukları 25 milyon dolarlık ödülü 50 milyon dolara çıkarmasına ilişkin devlet televizyonunda açıklama yaptı.

Maduro, “Bu hafta ülke genelinde 4,5 milyondan fazla milis için özel bir planı devreye alacağım.” ifadesini kullandı. Bu kararın "barış planı" kapsamında hazırlandığını belirten Maduro, milislere “hazır, aktif ve silahlı” olmaları çağrısında bulundu.

Maduro, Bolivarcı Ulusal Milis Gücü'nün ülke genelinde tüm bölgelerde konuşlandırılacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele için ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

Üst düzey iki ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizcileri gönderme kararı alındığını belirtmişti.

***

Anadolu Ajansı’nın naklettiği bu haber, Türkiye’ye ABD organizasyonuyla sokulan milyonlarca Suriyeli ve yüzbinlerce Afgan askerini akla getirdi!

Türkiye’ye sürülen Suriyeliler arasında, çeşitli örgütlere bağlı sayısı belirsiz militan da Türkiye’ye girdi. Afganistan’dan gelenlerin ise neredeyse tamamı askerdir. ABD, Afganistan’ı Taliban egemenliğine terk edince, Afgan ordusunun askerleri, ABD tarafından gizli bir anlaşmayla İran üzerinden otobüslerle Türkiye sınırına gönderildi. Ceplerine 2000 dolara kadar para da konulan bu askerler, Türkiye’ye Van üzerinden yürüyerek girdi, önceleri büyük şehirlerde, toplu halde göründüler ama bir süre sonra ortadan kayboldular. Devlet yetkilileri, Afgan askerlerinin nereye kaybolduğu konusunda hiç açıklama yapmadı.

Oysa Suriye de bu şekilde istikrarsızlığa sürüklendi ve sonunda parçalandı. Dünyanın dört bir köşesinden radikal militanlar, istihbarat örgütlerinin kontrolünde, Türkiye üzerinden Suriye’ye sokuldu... Bu militanlar, Suriye’de önce IŞİD’i kurdu, örgür sonra El Nusra’ya ve sonunda HTŞ’ye dönüştü.

HTŞ, İdlib’de Türkiye’nin oluşturduğu güvenlik şeridinin arkasında örgütlenmesini tamamladı. Bu arada ABD ve İsrail, her ne kadar HTŞ’yi terör örgütleri listesine alsa da HTŞ’ye rakip veya engel olabilecek bütün güçleri hava saldırılarıyla etkisiz hâle getirdi, meydan HTŞ’ye bırakıldı.

Sonunda HTŞ, ABD, İngiltere, İsrail ve Türkiye’nin bilgisi dâhilinde ve desteğiyle İdlib’den yola çıkarak hiçbir direnişle karşılaşmadan Halep, Hama, Humus üzerinden Şam’a ulaştı ve yönetime el koydu.

Başlangıçtan beri Amerikan istihbaratının ürünü olan örgütü koruyan Türkiye yönetimi, HTŞ’nin Şam’a kadar “kazasız belâsız” ulaşmasını sağlamış oldu.

Şimdi Türkiye’nin kontrol ettiği küçük alanlar dışında, bütün Suriye, PYD’nin yani İsrail’in koridoru oldu!

***

“Türkiye’nin ordusu var, jandarması, polisi, istihbaratı var, kümse Türkiye’ye böyle oyunlar oynayamaz” denilebilir.

Suriye’nin de ordusu vardı! Yugoslavya’nın da ordusu vardı... Türkiye’de de tıpkı bu ülkelerde olduğu gibi ekonomi bilinçli olarak çökertilirken, eş zamanlı olarak orduya kumpas kurulmadı mı? Yargı siyasallaştırılmadı mı? Etnik ve din mezhep farkları körüklenmedi mi?

Bir ülkede iktidar partilerinin bütün belediyeleri tertemiz ama ana muhalefet partisinin bütün belediyeleri kirli olabilir mi? Kirli iseler, neden Aydın Belediye Başkanı hakkında hazırlanan dosyalara rağmen AKP’ye kabul edildi?

***

ABD Büyükelçisi, İsrail’in bölgede ulus devlet istemediğini, Türkiye için en iyi yönetim şeklinin, din ve mezhepleri ayrı birer millet kabul eden Osmanlı millet sistemi olduğunu söylemedi mi? Son olarak Türkiye’nin İsrail ve Ermenistan ile birleşmesi gerektiğini söylemedi mi?

TBMM’de hukuk dışı olarak kurulan komisyon, hangi amaç için kuruldu? Diyanet İşleri, neden laikliğe aykırı Cuma hutbeleri verdiriyor?

Tekrar soruyorum, Afgan ordusunun askerleri nereye kayboldu? Suriyeliler içindeki örgüt elemanları takip ediliyor mu?

***

Türkiye’nin kozmik odasına girildikten sonra bir işgal girişimine karşı planlanan milis gücü, yurdun en ücra köşesine kadar ifşa edildi!

Sonra ne oldu, bilen var mı?