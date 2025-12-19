ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, her yıl yaklaşık 50 bin kişinin ABD'de süresiz oturuma hak kazandığı Green Card (yeşil kart) çekişişini iptal ettiğini duyurdu.

Noem X platformu üzerinden yaptığı açıklamada bu kararda Brown Üniversitesi'ne yapılan silahlı saldırının etkili olduğunu belirterek "Brown Üniversitesi saldırganı Claudio Manuel Neves Valente, 2017 yılında çeşitlilik piyangosu göçmen vize programı (DV1) aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapmış ve yeşil kart almıştır. Bu alçak kişinin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Noem ayrıca "2017'de Başkan Trump, DV1 programı kapsamında ülkeye giren bir IŞİD teröristinin New York'ta gerçekleştirdiği ve sekiz kişinin ölümüne yol açan yıkıcı kamyon saldırısının ardından bu programı sona erdirmek için mücadele etti" örneğini de verdi.

Noem tüm bu gelişmeler üzerine Başkan Trump'ın talimatı üzerine Diversity Program (çeşitlilik programı) adı verilen Green Card çekilişini iptal ettiğini duyurdu. Noem "Başkan Trump'ın talimatı üzerine, bu felaket programdan daha fazla Amerikalının zarar görmemesini sağlamak için USCIS'e DV1 programını derhal durdurma talimatı veriyorum" dedi.

Çeşitlilik Programı ABD'de az temsil edilen ülkelerden gelen kişilere her yıl kura yoluyla yaklaşık 50 bin kalıcı oturma izni (Green Card (Yeşil Kart)) sağlayan bir sistem. Çekilişi kazanan kişiler sıkı bir güvenlik taramasından geçmek zorunda.