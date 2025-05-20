ABD’yi orman yangını vurdu! 20 bin dönüm alan kül oldu

Kaynak: İHA
ABD’yi orman yangını vurdu! 20 bin dönüm alan kül oldu

ABD’nin Arizona eyaletinde çıkan orman yangını 1 haftadır devam ediyor. Yangında toplam 20 bin 425 dönüm alan kül oldu.

ABD'nin Arizona eyaletinde 13 Mayıs'ta çıkan "Greer yangını" söndürülemiyor. Alevler şu ana kadar 20 bin 425 dönümlük alanı küle çevirdi. Yangının sadece yüzde 38'i kontrol altına alınabildi. Adını Arizona'nın Beyaz Dağlar bölgesindeki küçük bir yerleşim biriminden alan yangının daha da yayılabileceği belirtilerek "kırmızı bayrak" uyarısı verildi. Alevlere 736 personelle müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

Arizona Valisi Katie Hobbs, hızla yayılan alevler nedeniyle 17 Mayıs Cumartesi günü Apache County'de acil durum ilan etmişti.

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