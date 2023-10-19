ABD'yi sarsan İsrail istifası. Dünya bu sözleri konuşuyor

Editör: Özlem Kıral

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 13. günde de devam ediyor. Hem İsrail hem de Filistin’de yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Savaş şiddetlenirken İsrail destekçisi ABD’de şoke eden bir istifa yaşandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Genel Müdür Josh Paul, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa etti.

Paul, Joe Biden'ın Gazze'ye yaklaşımını ve İsrail'e sınırsız desteğini protesto ederek görevinden ayrıldı.

"KARŞI OLDUĞUMUZ İŞGALİ DESTEKLEYEMEYİZ"

Paul’un istifa gerekçesini, Linkedin'de yayımladığı mektupla açıkladığı ortaya çıktı.

11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini belirten ancak "İsrail'e ölümcül silah transferinin, sınırlarını aştığının" altını çizen Paul, "Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" ifadelerine yer verdi.

Genel Müdür Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini belirtti.

"ARTIK BUNUN BİR PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUM"

Paul, ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığını belirterek, "Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum" ifadelirini kullandı ve 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

DÜNYA BU YETKİLİYİ KONUŞUYOR

Paul'un istifası dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Al Jazeera bu gelişmeyi 'Üst düzey ABD'li yetkili 'İsrail'e ölümcül yardım' nedeniyle istifa etti' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Washington Post 'Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul, ABD-İsrail silah transferleri nedeniyle istifa etti' manşetini attı.