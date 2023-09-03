ABD’yi sel vurdu: 4 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken, 4 binden fazla bölge sakini elektriksiz kaldı.

KAYNAK: AA
ABD’yi sel vurdu: 4 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentini sel vurdu. Cuma gününden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle Las Vegas Strip’te su baskınları yaşanırken kentte 4 binden fazla bölge sakini elektriksiz kaldı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine sel sularından geçmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 700 uçuş ertelenirken 100’den fazla uçuş iptal edildi. Son 11 yılın Eylül ayı yağış ortalaması rekorunun kırıldığı kentte herhangi büyük bir kazanın bildirilmediği kaydedildi.

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