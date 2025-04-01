ABD'yi uyardı: İran'ı nükleer silah üretmeye zorlamayın!

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine sahip olduğunu ancak Hamaney'in kitle imha silahlarını yasaklayan fetvası doğrultusunda bu yola başvurmadıklarını belirtti. Laricani, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin devam etmesi halinde halkın baskısıyla bu kararı gözden geçirmek zorunda kalabileceklerini ifade etti.

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"ABD'NİN TUTUMU DEĞİŞMELİ"

Laricani, ABD'ye hitaben yaptığı açıklamada, "İran bunu yapmak istemiyor ancak siz baskı yaparsanız halkımız güvenlik için nükleer silah üretmemizi isteyecektir. Bu da sizin çıkarınıza olmaz. Tutumunuzu değiştirin" dedi. Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimlerine açık olduklarını ve bu konuda bir sorun yaşanmadığını vurguladı.

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TRUMP'IN TEHDİTLERİ VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürürken aynı zamanda müzakere çağrısında bulunmuştu. Ancak İran lideri Hamaney, ABD'nin müzakere talebinin sorunları çözmekten ziyade kendi taleplerini dayatmak amacı taşıdığını belirterek bu çağrıyı reddetmişti.

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HAMANEY'İN FETVASI VE İRAN'IN TUTUMU

Hamaney, 2000'li yılların başında kitle imha silahlarının üretilmesini ve kullanılmasını yasaklayan bir fetva çıkarmıştı. İran, bu fetva doğrultusunda nükleer silah üretmediğini ve üretmeyi planlamadığını defalarca dile getirdi. Ancak Laricani, ABD veya İsrail'in İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda farklı kararlar almak zorunda kalabileceklerini belirtti.

Bu açıklamalar, İran ve ABD arasındaki gerilimin tırmanabileceğine işaret ederken, uluslararası toplumun dikkatini Orta Doğu'daki gelişmelere çekiyor.