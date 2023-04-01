ABD'yi vuran hortum felaketinde ölü sayısı 10'a yükseldi

Hortumların etkisiyle birçok binanın çatısı ve duvarlarında hasar oluştu, ağaçlar yerinden söküldü, araçlar ve elektrik hatları devrildi. Arkansas'ta 5, Indiana'da 3, Illinois ve Alabama'da da 1 kişi olmak üzere toplamda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Eyalet Valisi Sarah Huckabee Sanders, acil durum ilan edildiğini duyurdu.

İllinois'in Belvidere şehrinde, yaklaşık 260 kişinin "Morbid Angel" müzik grubunun konseri için Apollo Tiyatrosu'nda bulunduğu sırada şiddetli fırtına nedeniyle tiyatro çatısı çöktü. İtfaiye yetkilisi Shawn Schadle, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır 28 kişinin yaralandığını açıkladı. Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edildi.

Geçtiğimiz hafta Mississippi eyaletinde yaşanan hortum felaketi nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetmişti. 1 saat 10 dakika süren ve toplam 94 kilometre yol alan hortum, yaklaşık 2 bin evde hasara neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden, dün eyaleti ziyaret ederek taziyelerini sundu ve federal yardım sözü verdi.