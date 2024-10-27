Aberdeen, zirvedeki yerini korudu

Aberdeen, Pittodrie Stadı'nda ağırladığı Dundee United karşısında zorlu bir maç geçirdi. İlk yarıda Ester Sokler’in kafa vuruşu Dundee kalecisi Jack Walton tarafından etkileyici bir refleksle engellendi. Ancak, maçın bitimine sadece altı dakika kala yedek oyuncu Peter Ambrose sahneye çıkarak Aberdeen'e galibiyeti getiren golü kaydetti. Ambrose’un attığı bu golle Aberdeen, Celtic’in önünde liderliğini koruyarak Rangers’ın da dokuz puan önüne geçti.

Thelin’den Stratejik Hamleler

Aberdeen’in teknik direktörü Jimmy Thelin, maçın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle oyunun seyrini değiştirdi. Shayden Morris ve Ambrose gibi hızlı oyuncuları sahaya sürerek rakip savunmayı yıpratmayı başaran Thelin, galibiyeti getiren hamleleriyle dikkat çekti. Takımın son haftalarda oynadığı maçlarda son dakikalarda gelen gollerle elde ettiği galibiyetler, Aberdeen taraftarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Dundee United’ın Direnci Yetmedi

Dundee United ise Jim Goodwin yönetiminde direncini son ana kadar korudu. İlk yarıda Aberdeen’e alan bırakmamayı başaran United, ikinci yarıda Aberdeen’in hücumlarına karşı daha savunmacı bir oyun sergiledi. Ancak, savunma hattındaki dikkatlerine rağmen Ambrose’un golüne engel olamayan takım, zorlu deplasmandan puansız ayrıldı. Goodwin, maç sonrası oyuncularını övgüyle anarken, Aberdeen'in baskısına karşı dayanıklı bir performans gösterdiklerini belirtti.

Sezonun Kaderini Belirleyecek Maçlar

Aberdeen'in önünde kritik iki maç bulunuyor. Çarşamba günü Rangers ile karşılaşacak olan takım, ardından İskoç Lig Kupası yarı finalinde Celtic ile mücadele edecek. Thelin’in öğrencileri, bu iki zorlu karşılaşmadan galip ayrılmayı başarırsa, sezonun geri kalanında liderlik yarışında büyük bir avantaj elde edebilir. Dundee United ise çarşamba günü Motherwell’i evinde ağırlayarak bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Aberdeen ve Dundee United’ın performansları, İskoç futbolunda heyecan dolu bir sezon vaat ediyor. Thelin’in yönetiminde liderliğini sürdüren Aberdeen, bu sezon şampiyonluk için iddialı olduğunu gösterirken, Dundee United da ligin yeni takımı olmasına rağmen üst sıralarda yer almayı hedefliyor.