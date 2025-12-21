atv’nin yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan ‘Abi’ dizisi, görücüye çıktı.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu (Doğan) ve Afra Saraçoğlu’nun (Çağla) paylaştığı OGM Pictures imzalı dizinin yayınlanan ilk tanıtımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Doğan ve Çağla’nın aile ilişkilerini birbirlerine anlattıkları sahne, hikâyeye dair güçlü ipuçları verirken Doğan’ın “Bazı yaralar var ki ne açabiliyorsun ne de dikebiliyorsun…” sözleri üzerine Çağla’nın “Aile gibi mi?” sorusu, izleyicide karakterlerin geçmişine dair merak uyandırdı. ‘Abi’, ilk bölümün ön izlemesi gibi bir teaser ile sadece ikilinin olduğu sahneyi izleyicisiyle buluşturdu. Sanırım, böylesi bir tanıtım Türk Televizyon Tarihi’nde bir ilkti. Ben, daha önce bu durumla karşılaşmadım ya da gözümden kaçtı. Fragman etkiliydi. Duygu yoğunluğunun yüksek olduğu bir tanıtımdı. Türk izleyicisi bu tür sahneleri sever. Salı günü yayınlanacağı konuşuluyor.

Kenan İmirzalıoğlu’nu uzun yıllar sonra televizyon ekranında bir diziyle görmek güzel oldu. Özlemişiz. Yeni kuşağın sevilen isimlerinden Afra Saraçoğlu da yine ses getirecek bir işle kendini izleyenlere hayran bırakacak bir performans sergileyeceğe benziyor.

Tuğçe Kandemir’in ‘Yalnızlık Korosu’

Kendine has tarzıyla milyonların gönlüne taht kuran Tuğçe Kandemir, yeni şarkısı ‘Yalnızlık Korosu’nu Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Tuğçe Kandemir’e ait olan şarkının düzenlemesi Onur Özdemir imzası taşıyor. Geleneksel tınıları hatırlatan duygusal bir altyapıyı modernize edilmiş günümüz sound’larıyla birleştiren şarkı, içindeki yoğun hissi korurken çağdaş bir dokuyla öne çıkan yaratıcı bir müzikal kimlik sunuyor. Tuğçe Kandemir’in güçlü yorumuyla birleşen şarkı, ilk andan itibaren kalbe temas eden, yılın en iddialı kapanış şarkılarından biri olmaya aday görünüyor.

Dinleyicileri duygusal bir atmosfere taşıyan sanatçı, yılı yine yüksek bir etkiyle kapatıyor.

‘Art Green Projesi’ tamamlandı

Film-San Vakfı’nın “Sanatla Yeşil Dönüşüm: Geleceğin İnovatörleri (Art Green) Projesi”, İstanbul’da gerçekleştirilen üç kapsamlı etkinlikle tamamlandı.

Gençler; çevresel sorunlara yaratıcı çözümler üretmek, sanatsal becerilerini geliştirmek ve yeşil dönüşüm alanında farkındalık kazanmak üzere bir araya geldi. Proje, sanatın dönüştürücü gücünden yararlanarak gençleri çevre bilincine teşvik eden ve sürdürülebilirlik temelli yaratıcı üretimlere yönlendiren yenilikçi bir gençlik girişimi olarak öne çıktı.

Film-San Vakfı Başkanı Murat Özen, “Gençlerin sanatı bir dönüşüm aracına dönüştürerek çevre sorunlarına çözüm araması, geleceğin sürdürülebilir dünyasına atılmış en değerli adımlardan biridir. Art Green bu yönüyle gurur duyduğumuz bir projeye dönüştü” dedi.