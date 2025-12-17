Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde oynayacağı A.B.İ dizisi daha başlamadan krizleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Melih Özyılmaz projeden ayrılmıştı.

ÇEKİMLERİ BEĞENMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Ardından Kenan İmirzalıoğlu’nun ’A.B.İ’ dizisinde çekimleri beğenmediği, bunun üzerine yapımda, yönetmen değişikliğine gidildiği iddia edilmişti. Taylan Biraderler yerine ise Cem Karcı gelmişti.

Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Bu değişikliğe yapım şirketinin karar verdiği ortaya çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun yapıma “Evet” demesinin nedenlerinden biri de diziyi Taylan Biraderler’in yönetecek olmasıydı.