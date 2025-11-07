A.B.İ dizisi yolda. Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği, atv’nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi “A.b.i.” sete çıktı. Merakla beklenen projeden ilk kare Kenan İmirzalıoğlu’ndan geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu oturuyor; senaryoyu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ile Melek Seven kaleme aldı. Başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor.

Dizi, ailesinin karanlık geçmişinden kaçarak bambaşka bir hayata adım atan Doğan’ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatıyor.

Güçlü oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.Afra Saraçoğlu’nun çekimleri bugün başlıyor. Saraçoğlu dizi için imajını yeniledi.

A.B.İ. DİZİSİ

2025 sezonunun en çok merak uyandıran yapımlarından A.B.İ., atv’de izleyiciyle buluşacak. OGM Pictures imzalı dizi, aile dramı ve geçmişle yüzleşme temalı güçlü bir öykü sunuyor. Yayın tarihi henüz netleşmedi ancak sonbahar (muhtemelen Ekim-Kasım 2025) bekleniyor. Çekimler ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleşiyor. İmirzalıoğlu’nun uzun aradan sonraki televizyon dönüşü dikkat çekiyor.

KONUSU

A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), ailesinden kopmuş başarılı bir cerrahın kardeşinin düğünüyle memlekete dönmesini ve geçmiş yaralarıyla yüzleşmesini anlatıyor. Aile çatışmaları, vicdan muhasebesi, affetme ve yeniden bağ kurma temaları işleniyor.Başkarakter Doğan’ın “Bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım” mottosuyla vicdan ve aile bağları ön plana çıkıyor. Duygusal dram, izleyiciyi derinden etkileyecek ve düşündürecek unsurlarla dolu.

OYUNCULARI

Dizi, deneyimli ve genç yetenekleri bir araya getiren iddialı bir kadroya sahip. Bilinen başlıca oyuncular ve rolleri şöyle:

Kenan İmirzalıoğlu, Doğan Hancıoğlu karakterini canlandırıyor. Başarılı bir cerrah olarak yıllar sonra televizyona dönüyor; ailesinden kopmuş, vicdanlı bir doktoru oynuyor. Afra Saraçoğlu, Çağla Öncü rolünde. Genç bir avukat olarak Doğan’ın hikâyesinde kilit bir karakter; dinamik ve güçlü bir kadın. Diren Polatoğulları, destekleyici bir rolde yer alıyor. Yükselen genç yıldızlardan biri. Sinan Tuzcu, aile üyesi rolünde. Deneyimli oyuncu olarak aile dinamiklerine katkı sağlayacak. Asude Kalebek, genç bir karakteri canlandırıyor. Yeni nesil yeteneklerden biri.

Diğer kadro üyeleri henüz resmi olarak duyurulmadı.